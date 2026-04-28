United se acerca a sitios europeos con nueva victoria

CASEMIRO celebra el tanto que le dio el triunfo al Manchester, ayer, que lo pone cerca de la Liga de Campeones

CON GOLES de Casemiro y Benjamin Sesko, el Manchester United se afianzó en el tercer lugar de la Liga Premier tras vencer el lunes 2-1 al visitante Brentford.

La victoria permitió al United sacar una diferencia de tres puntos por encima de sus perseguidores Liverpool y Aston Villa y dio un paso enorme para asegurarse de que jugará la Champions la próxima temporada por primera vez desde 2024.

Casemiro, a pocas semanas de decidir dejar el club inglés, apareció en el segundo palo para cabecear y poner en ventaja al United a los 11 minutos.

TE RECOMENDAMOS: Tras fracturarse el pómulo Modric se pierde temporada con Milan

Aunque Brentford plantó cara al anfitrión en una entretenida primera mitad, fue el Manchester United el que amplió su ventaja al borde del descanso.

El Tip: Mohamed Salah podría haber disputado su último partido con el Liverpool después de lesionarse en la victoria contra el Crystal Palace el sábado.

Sesko recibió un pase de Bruno Fernandes para culminar un contraataque y darle al mediocampista, figura del equipo, su 19na asistencia de la temporada, la mayor cifra de la liga. Fernandes está una de igualar el récord de asistencias de la Premier.

“Bruno Fernandes y yo trabajamos mucho en los entrenamientos y está dando resultados”, dijo Sesko. “Saber que tengo un compañero con esta calidad es un placer y tengo que aprovecharlo”.

Ambos equipos generaron buenas ocasiones en una segunda parte más tranquila, pero Brentford, perdonó demasiado.

Un disparo de larga distancia de Mathias Jensen a los 87 minutos le dio algo de esperanza, pero el United resistió para asegurar otro resultado decepcionante para el equipo de Londres.

13 trofeos acumulan los Diablos Rojos en la Premier League

Brentford se mantuvo en el noveno puesto, igualado en puntos con Chelsea y Fulham, pero no ha ganado en la liga desde febrero.

Sus esperanzas de asegurar futbol europeo por primera vez siguen y el técnico Keith Andrews se mostró optimista.

“Hay una convicción absoluta en todo lo que hacemos. No estamos jugando a lo seguro; no quiero que seamos ese equipo”, señaló. “Planteamos el partido de manera valiente contra un equipo de primer nivel esta noche y, por desgracia, no pudimos terminar de conseguirlo”.