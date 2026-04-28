En semis de UCL, 2 de 4 ya fueron campeones

FUTBOLISTAS del conjunto parisino festejan uno de los goles del fin de semana

Las dos semifinales de la Champions League que comienzan esta semana están marcadas por contrastes.

El cruce entre el reinante campeón Paris Saint-Germain y el gigante alemán Bayern Múnich enfrenta a dos equipos de vocación ofensiva y que practican, posiblemente, el futbol técnico de mayor calidad del mundo en la actualidad y de los cuatros semifinalistas son los únicos dos que han levantado el título.

En tanto, el duelo entre el Atlético de Madrid y Arsenal ofrece un choque de estilos combativos y solidez defensiva.

TE RECOMENDAMOS: Liga Premier United se acerca a sitios europeos con nueva victoria

El Dato: Los cuatro semifinalistas tienen un acuerdo de patrocinio con la misma marca en África. Arsenal trazó el camino con un acuerdo de parche en la manga.

Mientras que el PSG y el Bayern han ganado cada uno la Champions en las últimas seis temporadas, el Atlético y Arsenal nunca han sido campeones de Europa y suman cuatro derrotas.

El PSG y el Bayern acumulan en total 24 títulos de liga doméstica entre ambos en las últimas 14 temporadas. El Bayern ya es campeón de la Bundesliga esta temporada y es probable que otro título francés llegue a París el próximo mes.

El Atlético fue campeón de España dos veces en ese periodo, mientras que Arsenal está inmerso en un duelo con el Manchester City para conseguir su primer título inglés en 22 años.

Lo que tienen en común es que son revanchas de la fase de liga de esta temporada, que ganaron el Bayern y el Arsenal.

47 títulos tiene el Arsenal a lo largo de su historia

Un PSG-Bayern sería la elección de muchas personas como la final ideal, después de sus majestuosas actuaciones en cuartos de final para eliminar, respectivamente, a Liverpool y Real Madrid. Son colíderes goleadores del torneo esta temporada, con 38 tantos cada uno.

Fue la final de 2020, cuando el Bayern se coronó campeón de Europa por sexta vez y el PSG perdió en su primera aparición en un partido por el título.

El partido de vuelta se jugará el miércoles de la próxima semana en Múnich, donde el PSG arrolló al Inter de Milán para ganar su primer título europeo.

El registro de Arsenal como el único equipo invicto en esta edición de la Champions será puesto a prueba en la caldera del Estadio Metropolitano.

Arsenal ha encajado apenas cinco goles en 12 partidos hasta ahora, el tipo de despliegue defensivo que ha sido asociado al Atlético durante el largo ciclo del técnico Diego Simeone.

Este Atlético se ha mostrado más vulnerable. Ha recibido 26 goles en 14 partidos de la Champions esta temporada. El atacante argentino Julián Álvarez ha marcado nueve de los 34 anotados en el otro extremo.

La semifinal enfrenta a dos de los técnico de élite con más tiempo en Europa. Simeone cumple una notable 15ta temporada y se dice que es el entrenador de club mejor pagado del fútbol mundial, con ingresos de unos 35 millones de dólares. Arteta está en su séptima temporada al mando de Arsenal.

El triunfo 4-0 de Arsenal sobre el Atlético en octubre parece tan distante. Una ráfaga de cuatro goles en 15 minutos del segundo tiempo, incluidos dos de Viktor Gyokeres, mostró una faceta ofensiva que Arsenal no ha logrado mostrar en la segunda mitad de la temporada.

Para acceder a las semifinales, el sello del Atlético ha sido sacar buenas ventajas en la ida, emboscando a Tottenham en casa y luego llevándose una victoria en Barcelona, para acabar resistiendo. Eso será en Londres el martes de la próxima semana.