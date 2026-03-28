Javier Aguirre asegura estar satisfecho tras empate de México contra Portugal y manda mensaje a la afición (VIDEO)

Javier Aguirre afirmó que quedó conforme con el rendimiento de la Selección Mexicana ante Portugal.

Javier Aguirre reconoció haber quedado satisfecho con el rendimiento individual de los futbolistas de la Selección Mexicana luego del empate 0-0 contra Portugal en el partido amistoso con el que se reinauguró el legendario Estadio Azteca.

“Estoy satisfecho con el rendimiento individual. Seguimos buscando reemplazos, todos respondieron”, comentó el ‘Vasco’ en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se llevó a cabo en el Coloso de Santa Úrsula.

México y Portugal empataron sin goles en el primer partido en el Estadio Azteca desde el 26 de mayo del 2024, cuando el América se proclamó bicampeón de la Liga MX tras vencer a Cruz Azul en la final del Clausura 2024.

Javier Aguirre reacciona ante gritos de la afición

Javier Aguirre también aprovechó para enviar un mensaje a la afición luego de que en los minutos finales del México vs Portugal se presentó el grito homofóbico contra Raúl ‘Tala’ Rangel.

Al respecto, el ‘Vasco’ aseguró que el futbolista debe estar preparado para las muestras de exigencia del público.

“Aquí hay que tener tamaños y pantalones porque la afición es exigente. Quiero que el jugador no se esconda”, enfatizó acerca de dicha situación Javier Aguirre.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana volverá a las canchas el próximo martes 31 de marzo, cuando mida fuerzas ante Bélgica en el cierre de la primera Fecha FIFA del año.

El encuentro amistoso entre el Tricolor y los Diablos Rojos tendrá como sede el Soldier Field de Chicago, Illinois.

Bélgica goleó 5-2 a Estados Unidos en un partido amistoso que tuvo como sede el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

EVG