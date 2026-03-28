Futbol internacional

Aparece el grito homofóbico en el México vs Portugal en reapertura del Estadio Azteca

Un sector de la afición emitió el grito homofóbico en los últimos momentos del amistoso entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca

El grito homofóbico apareció en el tramo final del México vs Portugal.
El grito homofóbico apareció en el tramo final del México vs Portugal. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

El grito homofóbico se hizo presente en el minuto 86 del partido amistoso entre México y Portugal, que se enfrentaron en la reapertura del Estadio Azteca. Un sector de la afición que se dio cita al Coloso de Santa Úrsula emitió el grito discriminatorio contra Raúl ‘Tala’ Rangel.

Una parte de la afición mexicana, desesperada por la falta de goles entre México y Portugal, emitió el desafortunado grito homofóbico en el que fue el primer juego del Tricolor en el Estadio Azteca desde noviembre del 2023.

EVG

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