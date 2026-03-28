Aparece el grito homofóbico en el México vs Portugal en reapertura del Estadio Azteca

El grito homofóbico se hizo presente en el minuto 86 del partido amistoso entre México y Portugal, que se enfrentaron en la reapertura del Estadio Azteca. Un sector de la afición que se dio cita al Coloso de Santa Úrsula emitió el grito discriminatorio contra Raúl ‘Tala’ Rangel.

Una parte de la afición mexicana, desesperada por la falta de goles entre México y Portugal, emitió el desafortunado grito homofóbico en el que fue el primer juego del Tricolor en el Estadio Azteca desde noviembre del 2023.

Ya se oyó el grito homofóbico.



¿Qué se va a hacer para evitarlo? ¿No habría sido necesaria una campaña educativa y de sensibilización de por qué es homofóbico y discriminador? — Paulina Chavira (ella) 🥑🍉 (@apchavira) March 29, 2026

EVG