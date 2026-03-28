Alexis Vega y Paulinho dejan inolvidable VIDEO para el recuerdo en el México vs Portugal

Alexis Vega y Paulinho se dieron un emotivo saludo en el México vs Portugal.

Alexis Vega y Paulinho dejaron un gran video para el recuerdo en los momentos previos al México vs Portugal, luego del emotivo saludo y abrazo que se dieron poco antes del silbatazo inicial del partido amistoso en el Estadio Azteca.

Los dos delanteros del Toluca sa saludaron gustosos en el banquillo de suplentes poco antes de que comenzará el duelo entre el Tricolor y la Seleção das Quinas en el renovado Coloso de Santa Úrsula.

Alexis Vega y Paulinho 🫂



El emotivo momento entre los jugadores de Toluca, previo al México vs Portugal 🇲🇽🆚🇵🇹#MiSelecciónAzteca



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Vega y Paulinho, suplentes en el México vs Portugal

Ni Alexis Vega ni Paulinho saltaron como titulares con México y Portugal, respectivamente, al partido amistoso con el que el Estadio Azteca reabrió sus puertas.

Javier Aguirre y Roberto Martínez, entrenadores del cuadro tricolor y del conjunto lusitano, de manera respectiva, apostaron por otros futbolistas y dejaron en el banquillo de suplentes a los arietes del Toluca, bicampeón de la Liga MX.

Paulinho fue incluido de último momento en la convocatoria de Portugal para esta Fecha FIFA debido a las bajas por lesión de Rodrigo Mora y Rafael Leão.

Se espera que tanto Alexis Vega como Paulinho tengan algunos minutos en esta Fecha FIFA, en la que el otro rival de México es Bélgica y el otro contrincante de Portugal es Estados Unidos. Ambos duelos están programados para efectuarse el martes 31 de marzo.

Próximo juego de Alexis Vega y Paulinho con el Toluca

El Toluca volverá a las canchas el próximo sábado 5 de abril, cuando visite al Querétaro en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026.

La Liga MX se puso en pausa esta semana por el parón de la Fecha FIFA. A su reanudación, Alexis Vega y Paulinho, y el resto de sus compañeros de los Diablos Rojos, enfrentan a Gallos Blancos en el Estadio Corregidora.

El Toluca, que va en busca del tricampeonato de la Liga MX, es el único equipo invicto en lo que va del Clausura 2026.

EVG