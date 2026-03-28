¡HISTÓRICO! Álvaro Fidalgo va de titular en su debut con México para enfrentar a Portugal

El hombre del que se ha hablado toda la semana recibió su oportunidad con la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo va de titular con el equipo de Javier Aguirre en el partido ante Portugal para afianzarse en el esquema del técnico mexicano y pelear por un puesto en la Copa del Mundo 2026.

El futbolista del Real Betis estará acompañado en el mediocampo por Erik Lira y Obed Vargas, adelante de él jugará Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez. Fidalgo tendrá que aprovechar los minutos que el ‘Vasco’ Aguirre le otorgue para poder convencerlo de que es una pieza fundamental para el Mundial.