EN VIVO: Sigue todas las acciones del México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca

La Selección Mexicana se enfrenta a Portugal en la cancha del Estadio Azteca.

La Selección Mexicana recibe esta noche a su similar de Portugal en la cancha del Estadio Azteca; el recinto al sur de la Ciudad de México vuelve a abrir sus puertas después de dos años de remodelaciones para tener su primera prueba de cara al Mundial del 2026.

El equipo de Javier Aguirre buscará su cuarta victoria en el año y la primera ante los lusos en su historia, pues en los cinco encuentros pasados entre mexicanos y portugueses, el combinado nacional no ha podido vencer al equipo europeo en los cinco cotejos.

Aún no llega el primer gol del Estadio Banorte - 35′

Van 35 minutos del México vs Portugal y el invitado especial aún no se hace presente en la nueva cancha del Estadio Azteca, aunque el conjunto luso tuvo la jugada más peligrosa del encuentro, con un remate de Goncalo Ramos que pegó en el poste del marco que defiende Raúl Rangel.

🌐🇵🇹 SOLO BAJO EL ARCO LO ERRÓ GONCALO RAMOS ❌



Portugal, a punto de ponerse en ventaja ante México 👀pic.twitter.com/j2ksQS7WJ2 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 29, 2026

Se mantiene la paridad en el marcador - 10′

Aún no tenemos la primera jugada de peligro en el partido y la paridad se mantiene en el marcador después de diez minutos jugados en la cancha del Estadio Azteca. Un minuto después un error en la zaga defensiva pudo darle el primer tanto a los lusos.

ARRANCA EL ENCUENTRO - 1′

Se mueve la pelota en la cancha del Estadio Azteca y el México vs Portugal ya se juega. Después de dos años de espera, el Coloso de Santa Úrsula vuelve a abrir sus puertas para recibir un encuentro del Tricolor. La última vez que el combinado nacional disputó un compromiso en este recinto fue en 2022.

Salen México y Portugal a la nueva cancha del Estadio Azteca

Los 22 jugadores de México y Portugal saltan a la cancha del Estadio Azteca, la Selección Mexicana presume a Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez, mientras que los lusos mandan al campo a Bruno Fernandes como su capitán y también a Goncalo Ramos como el delantero titular.

⏱️ ¡Arrrrranca el partido!



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¡Venga, equipo!



🇲🇽 0-0 🇵🇹#SomosMéxico



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Javier Aguirre revela a sus once hombres para enfrentar a Portugal

Javier Aguirre tendrá una de sus últimas pruebas de alto calibre antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo del 2026 el próximo 11 de junio. Álvaro Fidalgo va de titular en su debut con la Selección Mexicana.

México: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Portugal: Rui Silva, Matheus Nunes, Antonio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes, Samu Costa, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Francisco Conceicao, Joao Felix y Goncalo Ramos.

Álvaro Fidalgo acompañará a Obed Vargas y Erik Lira en el mediocampo, será una oportunidad de oro para el jugador del Real Betis de adjudicar un lugar en la lista final del ‘Vasco’ Aguirre para la Copa del Mundo del 2026.

Gilberto Mora has arrived at the Estadio Azteca to watch the Mexico vs. Portugal game! ❤️🇵🇹✍🏼



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Gilberto Mora dice presente en el México vs Portugal

El mediocampista de Xolos, Gilberto Mora, está presente en las gradas del Estadio Azteca para presenciar el México vs Portugal. Aunque es baja por lesión del equipo de Javier Aguirre, el joven mexicano apoya a sus compañeros de cerca de cara al Mundial 2026.

El encuentro ante Portugal significa una prueba de fuego para la Selección Mexicana antes del Mundial, pues podrán medirse ante una de las selecciones que es favorita para pelear por la Copa del Mundo, el trofeo más codiciado del orbe.

DCO