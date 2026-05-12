Cruz Azul, el único que repite en las semifinales desde el Clausura 2024

De los cuatro semifinalistas del Clausura 2026, Cruz Azul es el único equipo que es constante en los últimos torneos, pues disputó la penúltima etapa del campeonato en todas las ediciones desde el Clausura 2024, cuando terminó subcampeón.

La Máquina encarará la antesala de la final de la Liga MX por quinta ocasión consecutiva, lo que ratifica la continuidad de la institución en las Liguillas más recientes; en ninguna de las cuatro anteriores pudo levantar el título.

El Atlas fue la víctima del Cruz Azul en cuartos de final, fase a partir de la cual el exdefensa Joel Huiqui tomó las riendas del equipo celeste de manera interina, tras la salida del argentino Nicolás Larcamón.

El Dato: Joel Huiqui, estratega interino de Cruz Azul, comenzó su carrera en los banquillos en el 2019 como auxiliar técnico en la Sub-13 de las fuerzas básicas de La Máquina.

A diferencia de su serie contra los rojinegros, en semifinales iniciará como local contra Chivas y cerrará de visitante.

Los capitalinos reciben mañana por la noche al Rebaño en el Estadio Azteca en el comienzo de las semifinales del Clausura 2026. Será el último partido en el Estadio Azteca previo al arranque del Mundial el próximo 11 de junio.

El sábado, Chivas será local en la cancha del Jalisco contra Cruz Azul, pues la operación del AKRON será entregada a la FIFA el jueves con miras al comienzo de la próxima Copa del Mundo.

De los otros tres semifinalistas, el Guadalajara es precisamente el que más recientemente disputó esta instancia, lo cual ocurrió en el Clausura 2024, torneo en el que fue eliminado por el América.

El Tip: Mikel arriola, presidente de Liga MX y FMF, reconoce que México puede ser sede del Mundial de Clubes en alguna oportunidad.

Por su parte, Pumas, que pasó sobre el América por su posición en la tabla luego de un frenético y atípico marcador global de 6-6, vuelve a una semifinal tras dos años y medio; no lo hacía desde AP2023.

Los del Pedregal enfrentan al Pachuca, equipo que terminó con las aspiraciones del Toluca por ser tricampeón. Los Tuzos no juegan una semifinal de Liga MX desde el Apertura 2022, cuando conquistaron su séptimo y más reciente trofeo luego de una estrepitosa goleada de 8-2 en el global sobre los Diablos Rojos.

Pumas y Chivas cierran como locales las semifinales del Clausura 2026 por haber terminado líder y sublíder de la clasificación, respectivamente.

Estos duelos ya se dieron en la Liguilla del pasado Apertura 2025, pero en diferente instancia. El Pachuca superó 3-1 a Pumas en el play-in, mientras que el Azul eliminó por pizarra de 3-2 al Guadalajara en cuartos de final.

En los duelos entre estos cuatro clubes en la fase regular del actual certamen, el mejor librado fue el cuadro dirigido por Efraín Juárez, que consiguió cinco puntos al derrotar a los hidalguenses (2-0) e igualar con rojiblancos y cementeros (2-2 en contra de ambos).

2 juegos de Cruz Azul en el Estadio Azteca tras su reapertura

En contraparte, el Pachuca fue el peor al obtener solamente tres unidades, las cuales consiguió con su victoria sobre los de La Noria, pero fue vencido por la UNAM y el Rebaño.

Pumas es el que tiene la sequía más larga sin coronarse con 15 años, pues no alza el título desde el Clausura 2011. Le sigue Chivas, cuyo más reciente trofeo ganado en la Liga MX fue en el Clausura 2017. Cruz Azul no es monarca desde hace un lustro (Guardianes 2021) y el Pachuca es el que menos tiempo tiene de haberse proclamado campeón, pues lo hizo en el Apertura 2022.

Independientemente del equipo que se corone habrá un nuevo entrenador campeón, ya sea con los argentinos Gabriel Milito y Esteban Solari o con los mexicanos Efraín Juárez y Joel Huiqui, pues ya fueron eliminados Antonio Mohamed (Toluca) y André Jardine (América), timoneles que se alzaron con el trofeo en los últimos cinco torneos.

La moneda está en el aire y pese a ser partidos muy parejos sí existen conjuntos que apunten para ser favoritos, pues Pumas y Cruz Azul lucen como los fuertes en la series, pero la juventud de Chivas y experiencia de Pachuca, es vital.

Semifinalistas de las últimas campañas

Apertura 2025: Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca

Clausura 2025: Cruz Azul, América, Toluca y Tigres

Apertura 2024: Cruz Azul, América, Monterrey y Atlético de San Luis

Clausura 2024: Cruz Azul, América, Chivas y Monterrey

Apertura 2023: América, Tigres, Atlético de San Luis y Pumas

América va a otra final de la femenil

Por segundo torneo, la final de la Liga Femenil se realizará en jueves y domingo. América visita a Rayadas en la ida de la serie por el título del Clausura 2026, y el campeón se definirá en el Estadio Ciudad de los Deportes el fin de semana al mediodía.

El organismo dio a conocer que el cotejo de ida se llevará a cabo este jueves 14 de mayo a partir de las 21:10 horas del Centro de México en el Estadio BBVA, donde el Monterrey intentará hacer pesar su localía contra las de Coapa, que terminaron líderes del campeonato con 42 puntos.

Rayadas, que terminó segunda de la clasificación con 40 unidades, será visitante tres días después contra el América, que con el apoyo de su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes buscará que la tercera sea la vencida tras las finales perdidas en los anteriores Clausura y Apertura 2025.

El América no tuvo piedad del Toluca en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, al superar por global de 11-4 a las Diablas. Rayadas vino de atrás ante el Pachuca para imponerse 4-3 en el acumulado.

Se rumora que Ángel Villacampa podría vivir sus últimos días en Coapa, ya que el DT sigue sin darle títulos a las Millonetas.