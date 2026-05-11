¿Quiénes son los seis europeos que se unirán a la concentración de México en las próximas dos semanas?

Seis europeos más se unirán a Memo Ochoa en la concentración de la Selección Mexicana.

Además de Memo Ochoa, seis jugadores más de los que militan en Europa se unirán a la concentración de la Selección Mexicana en las próximas dos semanas con miras al Mundial 2026. Futbolistas como César Montes, Raúl Jiménez y Johan Vázquez se podrían unir en los próximos 15 días.

Otros elementos que reportarían con México en las dos semanas entrantes serían Santiago Giménez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo. También existe la posibilidad de que lo haga Orbelín Pineda, quien se proclamó campeón con el AEK Atenas en la Superliga de Grecia.

Estos jugadores podrían ser los que se unan a Memo Ochoa en la concentración de la Selección Mexicana en los próximos 15 días. Uno de los que llegaría antes sería César Montes, pues la participación del Lokomotiv Moscú en la Premier League de Rusia llega a su fin el próximo 17 de mayo.

Europeos que podrían sumarse a concentración de México

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vázquez (Genoa)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (Milan)

Otros europeos que podrían sumarse en estas dos semanas

Sin embargo, hay otros seis europeos que podrían sumarse a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento en el transcurso de las próximas dos semanas.

Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Mateo Chávez, César Huerta y Julián Araujo también podrían unirse al resto de los integrantes del Tricolor.

¿Cuándo se da la lista final de México para el Mundial 2026?

Javier Aguirre dará la lista final de 26 convocados de México para el Mundial 2026 el próximo 1 de junio, 10 días antes del arranque del magno evento.

Con la incorporación de siete elementos europeos en las próximas dos semanas, el primero de ellos Memo Ochoa, México tendrá 19 de 26 jugadores confirmados para disputar la competencia en la que Estados Unidos y Canadá también serán sede.

EVG