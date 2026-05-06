Jesús Gallardo toma un decisión que marcará su carrera con la Selección Mexicana; “Me hubiera encantado”

Previo a la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron captados en el entrenamiento del Toluca antes de su enfrentamiento ante el LAFC en la Concacaf Champions Cup.

Estas imágenes generaron revuelo en redes sociales, pues ninguno de los convocados tenía permiso para regresar con su equipo y todos deben reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles 6 de mayo.

Ante todo esto, el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo que sus jugadores se presentarán en Verde Valle y así fue, Armando González, Raúl Rangel y Roberto Alvarado llegaron a las instalaciones del Rebaño Sagrado esta mañana, pero en la tarde salieron en camino a la Ciudad de México.

El mensaje de Jesús Gallardo para sus compañeros del Toluca. ı Foto: Captura de Pantalla

El mensaje de Jesús Gallardo tras la polémica del Toluca con la Selección Mexicana

Jesús Gallardo fue uno de los involucrados en la polémica entre el Toluca y la Selección Mexicana por permitir que él y Alexis Vega entrenaran con el equipo de Antonio Mohamed, pero mandó un mensaje que dice lo siguiente.

“Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo. Sin embargo, me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo. A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre”, escribió Jesús Gallardo.

El lateral mexicano terminó su mensaje asegurando que “yo, como desde el primer día, listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos Siempre”.

Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenan ya con el Toluca luego de su semana de vacaciones. De hecho la recortaron 1 día.



Concentran con selección este miércoles tras el juego vs LA FC.



Toluca se avivó, Selección cedió. No se infringe el acuerdo de liguilla. pic.twitter.com/sy70Wprphm — Marco Cancino (@MarcoCancino) May 6, 2026

Javier Aguirre confirmó que el jugador que no se presente estará fuera del Mundial

Tras lo ocurrido con Jesús Gallardo y Alexis Vega, Javier Aguirre estuvo en conferencia de prensa donde reveló que el jugador que no concentre hoy antes de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, estará fuera del Mundial.

“Hoy iniciamos, es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. El comunicado es muy claro: el que no venga, pues estará fuera del Mundial; eso es algo que no podemos ser flexibles”, expresó Javier Aguirre.

Cabe recalcar que de los 20 seleccionados, ocho de ellos son los famosos “sparrings” que no tienen un lugar asegurado en la lista final para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

DCO