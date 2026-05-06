¿Alexis Vega y Jesús Gallardo jugarán con Toluca o con México? La importante decisión antes del Mundial

Luego de reportar con Toluca, entrenar y estar listos para el juego de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, Alexis Vega y Jesús Gallardo no estarán finalmente en el duelo ante el LAFC, pues priorizarán convocar con la Selección Mexicana para estar en la Copa del Mundo 2026.

Luego que la Selección Mexicana, mediante un comunicado y por Javier Aguirre, informara que los futbolistas que no lleguen a la concentración no irán al Mundial, se reporta que Gallardo y Vega dejaron la concentración de los Diablos Rojos, para poder viajar al Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

Poco antes del medio día los futbolistas se despidieron de sus compañeros en el Toluca. Les desearon buena suerte en el juego de vuelta de las semifinales de la Concachampions ante Los Angeles FC. Los jugadores fueron a sus hogares, antes de concentrar con el Tricolor.

Los Diablos Rojos habían recibido permiso para que Jesús Gallardo y Alexis Vega fueran parte de las semifinales, pero todo cambió por el malestar de Amaury Vergara, quien al llamar a sus convocados de regreso a Chivas provocó un fuerte posicionamiento de la Selección Mexicana.

“El jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, dijo el Tricolor en un comunicado. Estas palabras hicieron que los activos del Guadalajara y ahora los del Toluca deban estar a las 20:00 horas en el CAR.

Toluca busca la remontada ante LAFC

El Toluca y el LAFC definen este miércoles 6 de mayo al segundo finalista de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos intentarán hacer pesar su localía para remontar el 2-1 que sufrieron en la compensación del partido de ida en el BMO Stadium.

Tigres ya espera a Diablos Rojos o a la franquicia de California, luego de que superó por marcador global de 2-0 al Nashville SC, que había sido la revelación en el certamen tras haber dejado en el camino al Inter Miami y al América.

Han pasado 12 años desde que el Toluca accedió por última vez a una final de la Concacaf Champions Cup. En la edición 2013-2014, los Diablos Rojos superaron 3-0 al Alajuelense en semifinales. En la final cayeron a manos del Cruz Azul por gol de visitante, pues el marcador global acabó 1-1.

Toluca ha llegado hasta el momento a cinco series por el título de la competencia de la Concacaf. La última vez que se coronó en este certamen fue en el 2003, tras imponerse por global de 5-4 a Monarcas Morelia.

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