PSG elimina al Bayern Múnich y buscará el bicampeonato de la Champions League ante el Arsenal

Ousmane Dembélé celebra el gol que pone al PSG en la final de la Champions

Un tempranero gol de Ousmane Dembélé fue suficiente para que el PSG empatara 1-1 con Bayern Munich en la vuelta de las semifinales y así amarrar su boleto a la final de la Champions League con un global de 6-5. Harry Kane descontó por los alemanes al 95′.

Los campeones defensores del torneo buscarán el bicampeonato el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría, en donde enfrentarán al Arsenal, que quiere ganar por primera vez la Champions.

¡Otra vez Kvaratskhelia! ¡Otra vez Dembélé! ✨



PSG a los dos minutos ya lo gana en el Allianz Arena con un golazo del Balón de Oro. 🇫🇷🙌🏼#ChampionsLeague pic.twitter.com/Beov4j3QZo — FOX (@somos_FOX) May 6, 2026

Con gol de vestidor el cuadro francés se puso rápidamente en ventaja. Una descolgada letal comandada por Khvicha Kvaratskhelia terminó con Ousmane Dembélé rompiendo por la mitad el arco de Manuel Neuer.

El habilidoso extremo georgiano picó desde atrás de medio campo y llevó el balón hasta el área grande. Levantó la mirada y vio a Dembélé por el otro lado. Mandó la diagonal y el astro francés, actual Balón de Oro, no desaprovechó la oportunidad y abrió el marcador a los tres minutos.

En el duelo pasado, hace una semana en Francia, los equipos protagonizaron un auténtico vendaval que terminó 5-4 en favor del PSG. La vuelta en casa de los alemanes no tuvo el mismo ritmo frenético, ni mucho menos la cantidad de goles.

Los equipos, en especial el París, defendieron mejor. Dejaron menos espacios para la contra. Incluso los delanteros parisinos como Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé eran los primeros en defender. Ambos fueron clave en el gol, pero eran los primeros en saltar a apretar a los defensores del Bayern para comprometer la salida de balón.

La polémica no faltó en el Allianz Arena. Al minuto 30 el mediocampista portugués Vitinha despejó el balón dentro de su propia área. El esférico golpeó visiblemente la mano de su compañero y compatriota João Neves. De inmediato los jugadores del Bayern reclamaron el penalti.

Hasta siete jugadores bávaros rodearon el colegiado y desde la banca el entrenador Vincent Kompany también se unió a los airados reclamos, pues consideraban que la acción se podía marcar como falta. A pesar que en las repeticiones sí se ve el balón chocar con el brazo completamente extendido de Neves, el VAR no mandó a revisar la jugada.

El primer tiempo terminó sin mayores contratiempos. Para la segunda parte el Bayern, necesitado de hacer dos goles para el alargue, salió con todo al ataque, aunque sin mucho éxito. Atacaron por las bandas, en especial buscando una genialidad de Michael Olise, una de las estrellas en la ida.

El trabajo defensivo del PSG estuvo impecable, con los centrales secando y dejando fuera de juego a Harry Kane, así como Luis Díaz, quienes tuvieron poca injerencia en el duelo. Las duras marcar limitaron mucho lo que podían hacer para ayudar al equipo.

🔥 ¡GOOOOOOOOOOOL DE BAYERN!



Aunque llega demasiado tarde para los alemanes. Harry Kane empata el juego. 😭#ChampionsLeague pic.twitter.com/0AoJmRHnuf — FOX (@somos_FOX) May 6, 2026

El PSG buscará se segunda Champions League de la historia, que sería algo histórico, pues al mando de Luis Enrique lo harían de manera consecutiva, siendo además el primer equipo en hilar trofeos desde el tricampeonato del Real Madrid de 2016 a 2018.

En 2025 el equipo francés ganó la primera Liga de Campeones de Europa de su historia al pasarle por arriba al Inter de Milan por marcador de 5-1. El París Saint-Germain jugará su tercera final. La primera la perdieron curiosamente ante el Bayern en 2020.

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