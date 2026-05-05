Arsenal vence al Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions; Resumen y goles

Una acción del Arsenal vs Atlético de Madrid, partido de vuelta de las semifinales de la Champions League

El Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League luego de vencer 1-0 al Atlético de Madrid, para un global de 2-1, en el juego de vuelta de las semifinales. Los ingleses esperan al ganador del Bayern Múnich vs PSG.

Gracias a un solitario gol de Bukayo Saka (44′) los Gunners regresarán a la final de la Champions luego de 20 años. La última vez que estuvieron en esta instancia fue en la Temporada 2005-2006, cuando cayeron a manos del Barcelona.

¡Gooooool de Bukayo Saka!



El inglés sólo tuvo que empujarla tras un atajadón de Oblak. @MajolaB@Arsenal 1-0 @Atleti (Global: 2-1) pic.twitter.com/UPJEY6eZyv — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 5, 2026

En el cierre de la primera parte el ariete británico se encontró con un rebote dentro del área, luego que en primera instancia el portero esloveno Jan Oblak detuvo un disparo de Leandro Trossard.

El Arsenal no cedió un solo centímetro a la visita. El equipo de Mikel Arteta estaba convencido de sacar la victoria frente a su gente y regresar a una nueva final de la Liga de Campeones de Europa.

Los Gunners parecían el único equipo en la cancha. Tuvieron más del doble de remates, aunque solo dos fueron al arco. Además, tuvieron mayor posesión de balón y más precisión en los pases.

Por momentos el Atlético, a pesar de la desventaja, entregaba el control del cotejo a los ingleses. No fue hasta los minutos finales del duelo cuando los rojiblancos, que en Londres vistieron todo de azul, empezaron a inclinar el campo.

Ya con cuatro jugadores dentro del área, los Colchoneros bombardearon de centros del área del Arsenal. A pesar de las insistencia, el combinado español no estaba fino, ni provocaba verdaderas sensaciones de peligro.

La polémica no faltó con una posible falta dentro de área sobre Antoine Griezmann, quien sufrió una plancha cuando intentó un desborde. Parecía que la acción podía marcarse como penalti, pero no se señaló.

Esta era la última oportunidad para que Griezmann ganara la Champions League con el Atlético de Madrid, pues al final de la temporada el delantero francés se unirá al Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

Con la eliminación los Colchoneros suman ya 10 años sin clasificar a la final de la Champions League. La última vez que lo hicieron fue en la Temporada 2015-2016, cayendo en penaltis ante el Real Madrid.

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