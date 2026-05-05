Israel Reyes sí llega a Roma; salen a la luz las primeras imágenes del americanista en Italia

Parece que Roma será el próximo club y destino de Israel Reyes. El defensa del América y de la Selección Mexicana publicó sus primeras imágenes en la capital de Italia, donde disfruta sus vacaciones antes de reportar con el Tricolor de cara al Mundial 2026.

En su cuenta de Instagram, el zaguero de las Águilas compartió fotografías en las que aparece en compañía de su novia en la ciudad italiana, donde viviría a partir del arranque de la Temporada 2025-2026 para vivir su primera experiencia en el viejo continente.

Israel Reyes presumió algunas imágenes en sitios emblemáticos como el Coliseo Romano, además de que también se dio tiempo de ir al mar Tirreno, una parte del mar Mediterráneo que está situado en la costa oeste de la península itálica.

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¿Cuántos torneos lleva Israel Reyes en el América?

El Clausura 2026 fue el séptimo torneo de Israel Reyes con el América, club al que llegó en el Clausura 2023 procedente del Puebla, su segundo club después del Atlas, con el que debutó como futbolista profesional en el 2019.

En los tres años que lleva en las filas azulcremas, el zaguero nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, ha ganado seis trofeos, los del tricampeonato de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

Desde su llegada al América, Israel Reyes registra tres goles, dos asistencias y 11,890 minutos en 146 partidos de carácter oficial con los de Coapa.

Israel Reyes, el único americanista en prelista de Selección Mexicana

Israel Reyes es el único jugador del América que Javier Aguirre convocó para la prelista de la Selección Mexicana, cuyos 12 convocados comienzan concentración este 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

Hasta hace unos meses parecía que el también defensa Ramón Juárez sería el otro elemento de las Águilas que sería llamado por el Vasco, pero no habría convencido al seleccionador en los duelos en los que tuvo acción con el conjunto nacional.

Israel Reyes acumula 31 partidos con la Selección Mexicana, de los cuales 15 han sido desde que Javier Aguirre asumió la dirección técnica en agosto del 2024.

EVG