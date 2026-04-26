Israel Reyes es abucheado por la afición mexicana previo al juego entre Padres y Diamondbacks (VIDEO)

El América sufrió una dolorosa derrota ante Atlas en la cancha del Estadio Azteca y este domingo Israel Reyes apareció en el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú para lanzar la primera bola antes del inicio del juego entre Padres y Diamondbacks, en el que fue terriblemente abucheado por la afición.

Al ser un deporte distinto al futbol, no se sabe si los fanáticos que abuchearon a Israel Reyes son aficionados del América o de otro equipo de la Liga MX. Lamentablemente, el momento no fue tan grato para el defensa de las Águilas, que se rumorea saldrá del equipo en verano con destino al futbol de Europa.

¿Y ESTO? 😳



Israel Reyes fue el encargado del primer lanzamiento en La MLB Mexico City Series y los abucheos llenaron el estadio para el defensa del Club América



📹 Michel Cruz pic.twitter.com/yomXDm9QXN — MedioTiempo (@mediotiempo) April 26, 2026

América y Pumas se verán las caras en los cuartos de final de la Liga MX

Con la derrota ante Atlas en la cancha del Estadio Azteca, el América cayó hasta la octava posición de la tabla general, siendo el último equipo clasificado a la liguilla del futbol mexicano y teniendo que enfrentar al superlíder de la competencia.

El equipo dirigido por André Jardine recibirá a los Pumas en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026. Los azulcremas visitarán la cancha del Estadio Olímpico Universitario para definir al equipo que avanzará a las semifinales del torneo local, una misión complicada para Israel Reyes y compañía.

Cabe recalcar que en el Clásico Capitalino de la fase regular, los Pumas de Efraín Juárez fueron superiores en el partido y terminaron llevándose los tres puntos gracias a un penal que convirtió por gol Robert Morales, rectificando el buen momento que atraviesa el club.

Israel Reyes es pretendido por clubes del futbol de Europa

Israel Reyes es uno de los jugadores con mayor nivel futbolístico del América y que fue pieza clave en el tricampeonato de las Águilas en la Liga MX, pero sus grandes actuaciones han generado que equipos de Europa pongan el ojo en él.

Según varios reportes de medios internacionales, Israel Reyes ha sido pretendido por clubes como la Roma, Benfica, Porto, Sevilla, Villarreal y Lyon, equipos que siempre están de media tabla para arriba en sus respectivas ligas.

Lo que preocupa a la afición del América sobre la salida de Israel Reyes es que el defensa mexicano puede dejar un hueco enorme en la defensa del equipo de André Jardine, ya que se ha convertido en una pieza inamovible por el técnico brasileño en su esquema.

DCO