Así fue el penalti que Raphael Veiga falló de manera escandalosa en el América vs Atlas (VIDEO)

Raphael Veiga falló un penalti en el primer tiempo del América vs Atlas.

El mediocampista brasileño Raphael Veiga, uno de los refuerzos del América para el Clausura 2026, falló un penalti en el primer tiempo del partido de la Jornada 17 de la Liga MX contra el Atlas en el renovado en el Estadio Azteca.

Al minuto 26 del duelo, el futbolista sudamericano ejecutó la pena máxima con potencia y al centro, pero el portero colombiano Camilo Vargas no se venció y atajó el disparo tras quedarse de pie.

Camilo Vargas salva al Atlas ⚽🔥



Raphael Veiga cobra mal desde el manchón penal y el meta colombiano de los Zorros evita el primer gol del América



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El árbitro marcó un penalti en favor del América tras una mano de Víctor Ríos en el área.

EVG