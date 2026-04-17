América sufre económicamente y Palmeiras ya denunció al club por no pagar la cesión de Raphael Veiga

El América no la pasa bien en el Clausura 2026, ya que no han tenido los resultados esperados en el torneo local e internacionalmente, aunque este viernes salió una noticia poco alentadora para los azulcremas, ya que el Palmeiras mandó una notificación extrajudicial al equipo sobre la cesión de Raphael Veiga.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, el Palmeiras mandó una notificación extrajudicial al América por el impago de 25 mil dólares por la cesión de Raphael Veiga, un traspaso que le costó varios días de negociación a la directiva de las Águilas y que ahora están sufriendo económicamente por lo mismo.

Cabe recalcar que la misma fuente también dio a conocer más detalles sobre este problema del América y reveló que esta notificación extrajudicial es por el primer pago de la cesión del mediocampista brasileño.

América 🦅



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Como reporté hace un momento en Enfocados y como adelantó ESPN Brasil, Palmeiras ha enviado una notificación extrajudicial al Club América por el impago de 215 mil USD de la cesión de Raphael Veiga.



ESPN México tuvo acceso a todos los detalles… en @ESPNmx pic.twitter.com/mK4BLl37Oc — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 17, 2026

Raphael Veiga llegó este Clausura 2026 al nido de Coapa con el América

Raphael Veiga tomó la decisión de dejar su país para convertirse en nuevo jugador del América, ya que el brasileño nunca había jugado fuera de Brasil, aunque ha sido complicado para el dorsal ‘23′ adaptarse al futbol mexicano.

Veiga llegó cedido del Palmeiras en febrero del 2026 con contrato por un año, así que en diciembre de este año se despedirá del equipo azulcrema para volver al Brasileirao con el Palmeiras, a menos que las Águilas decidan comprar al brasileño definitivamente.

Desde su llegada al nido de Coapa, Raphael Veiga ha logrado tres goles y tres asistencias en 15 encuentros disputados con el conjunto que dirige André Jardine y este sábado se enfrentan al Toluca en busca de lograr su pase a la liguilla del futbol mexicano.

🤯🇧🇷 PRIMER GOL DE VINICIUS LIMA CON EL CLUB AMERICA A PASE DE RAPHAEL VEIGA!



Se juntaron los brasileños. 🔥



pic.twitter.com/OVLLh50U1Q — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 16, 2026

América se juega la vida en el torneo en sus últimos tres compromisos

El América está disputando la fase final del Clausura 2026 y el equipo de André Jardine podría quedar fuera de la fiesta grande del futbol mexicano si no consiguen los resultados esperados en las últimas tres fechas del certamen.

El conjunto de Coapa se medirá al Toluca, León, Atlas en las últimas tres fechas del torneo local para ir en busca de un puesto en la liguilla del Clausura 2026, ya que en esta ocasión no se disputará el play-in.

Cabe recalcar que, tanto León como Atlas, siguen en la pelea por un puesto en la fiesta grande, así que no será nada sencillo el final de la temporada para las Águilas.

DCO