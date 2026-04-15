Aficionado agrede a estrella del América por quedar eliminados ante Nashville en la Concacaf Champions Cup (VIDEO)

Jugadores del América tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC

La afición del América que asistió al Estadio Azteca para el duelo ante Nashville SC en la Concacaf Champions Cup quedó muy molesta luego de la derrota y eliminación, tanto que agredieron al delantero colombiano José Raúl Zúñiga.

En un video que circula en redes sociales se ve a José Raúl Zúñiga abandonar la cancha del Azteca rumbo al túnel del vestidor y en ese momento un sujeto, que no se alcanza a apreciar su identidad, le avienta un objeto directo al ariete. Parece ser un vaso de plástico que pasa muy cerca del rostro.

Le aventaron un vaso en la cara a la Pantera Zuñiga del @ClubAmerica 🦅👀#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/8tgKHD2J51 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 15, 2026

La Pantera Zúñiga sufrió esta agresión, pero afortunadamente no fue golpeado, pero sí se dio cuenta de la acción y volteó a la grada visiblemente molesto. El exjugador de los Xolos siguió su camino y no encaró al fan, que fue uno de los tantos que terminó enojado por el desempeño del club azulcrema.

Desde el medio tiempo del partido ante Nashville SC la gente que estuvo en el Coloso de Santa Úrsula estuvo abucheando a André Jardine, a los jugadores. El malestar fue más sonoro en el final del juego.

También se presentó el famoso grito homofóbico y la afición abandonó a las Águilas antes del silbatazo final. Se mostró una clara división entre la tribuna y el equipo.

Marcador Final. Concluye nuestra participación en la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/MWXh3OMx7e — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

Raúl Zúñiga es uno de los jugadores más criticados por los aficionados, pues el delantero no ha estado a la altura de lo que representa el reto de jugar en el América. Su baja cuota goleadora y su mal nivel provoca que los hinchas emplumados lo quieran fuera del equipo.

Por primera vez en la historia, con la Pantera en cancha, el conjunto de Coapa perdió un duelo en el Estadio Azteca ante un equipo de la MLS. Nashville ganó 1-0 y amarro su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

El siguiente duelo del Club América es ante el Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se realiza el sábado 18 de abril en el césped del Estadio Banorte.

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