América cae ante el Nashville SC y fracasa, otra vez, en la Concacaf Champions Cup; resumen y gol

El America vive una de sus peores etapas en los últimos años y quedó demostrado la noche de este martes. Los dirigidos por André Jardine volvieron a mostrar muchas carencias en el terreno de juego y siguen sin poder ganar un torneo internacional, pues cayeron 1-0 ante el Nashville y eso los deja fuera de la Liga de Campeones de Concacaf.

La anotación del encuentro fue obra de Hany Mukhtar al minuto 50. Con este tanto, el América estaba obligado a buscar dos tantos, pues en la Concachampions se mantiene el gol de visitante como una de las reglas importantes.

América, inoperante ante el Nashville

Desde el segundo uno del encuentro se esperaba que el América saliera a “comerse” al rival, que no los dejara respirar y presionara en todo momento, pero ese América en los recientes meses ya no existe y fue cauteloso y calculador, pero al final eso le cobró factura.

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los minutos pasaban y los de amarillo intentaban pero no podían. La primera llegó al minuto 23 por parte de Patricio Salas. La más cerca fue una jugada en la que Alejandro Zendejas le pegó al balón desde fuera del área y se terminó estrellando el poste.

Para Nashville su oportunidad llegó al 30’, pero Rodolfo Cota se volvió a vestir de héroe y salvó el marco azulcrema. Los locales volvieron a insistir, al 38’ Rodríguez sacó un disparo, pero solamente fue el susto para los visitantes.

Afición del América no se comporta a la altura

Terminó el primer tiempo y los jugadores del América se fueron abucheados y el inmueble con dos sanciones después del grito discriminatorio que apareció constantemente, por lo que los hinchas ya lucían desesperados por el accionar de los Millonetas.

Para la parte complementaria llegó muy pronto la sacudida para el América. Al minuto 50 Hany Mukhtar mandó a guardar el balón a las redes de Cota, un terrible error en la defensa del América provocó el primer tanto de la noche y con eso la obligación para que los de Coapa metieran dos, pues el empate a uno le daba el pase al Nashville.

Desde ese instante y hasta que se dio el silbatazo final, el América no paró de presionar, pero tampoco llegó el gol que tanto esperaban y el fracaso se consumó con una derrota por la mínima diferencia.

Los minutos transcurrieron y por más llegadas azulcremas no hubo éxito y ahora André Jardine tiene el tiempo contra reloj, pues los fracasos en Coapa aseguran que no se perdonan y el brasileño no ha podido conseguir el título internacional que tanto se necesita y exige en el América.

EVG