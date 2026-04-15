En Toluca, último partido del Tri antes del Mundial

En un hecho histórico, el Estado de México (Edomex) será sede del partido de despedida de la selección nacional rumbo a la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026, encuentro que se disputará el 4 de junio ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez, lo que posiciona a la entidad como protagonista de este deporte a nivel internacional.

“Me llena de emoción compartirles que el Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido de despedida de México contra Serbia, el próximo 4 de junio. Agradezco profundamente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la firma de este convenio que permite traer eventos de talla internacional a tierra mexiquense”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la presentación del partido, realizada en el Palacio de Gobierno estatal.

La Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y Mikel Arriola, ayer, en el convenio. ı Foto: Especial

El Dato: El Mundial de 2026 permitirá proyectar a México ante más de seis billones de espectadores internacionales y unir a América como una de las regiones más consolidadas.

Durante el anuncio, la mandataria presentó la estrategia: Estadio de México, destino futbolero; un plan de obras de movilidad, infraestructura, seguridad, turismo y desarrollo social que iniciaron y que serán permanentes para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

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Como parte de esta estrategia, la administración impulsa la reconstrucción y modernización de vialidades como Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango, el macro libramiento y la vialidad Mexiquense, a fin de fortalecer la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como obras en mercados, plazas públicas, parques y espacios deportivos en los 125 municipios.

“Somos una entidad que se está transformando y, bajo el lema: Estadio de México, destino futbolero, ésta es una gran oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y la calidez que caracteriza a nuestro pueblo, pero en especial, la grandeza de nuestro estado”, refirió Gómez.

200 mil participantes en el Mundial Social ha registrado el Edomex

En seguridad, el Edomex implementará operativos especiales y herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, ampliación del sistema de videovigilancia y monitoreo en rutas estratégicas, para garantizar una experiencia pacífica para visitantes nacionales y extranjeros.

La gobernadora declaró al Edomex como Capital Mundial del Bienestar Animal, al reforzar acciones como el programa La Mejor Jugada es Adoptar; impulsada en colaboración con el Club Deportivo Toluca, para promover el cuidado, la adopción y la protección de los seres sintientes.

Durante la justa mundialista, el Gobierno estatal aprovechará que el balón estará en tierras mexiquenses para motivar aún más a niños, jóvenes y familias a practicar más deporte y a participar en las actividades del Mundialito Social impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte del legado social de la estrategia, el Edomex, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), impulsa el Mundialito Social en coordinación con el Gobierno federal, al fomentar la participación de 200 mil niñas, niños y jóvenes a través del deporte, como el Mundialito Escolar.

En su intervención, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola Peñalosa, informó que la selección ha jugado 12 partidos, de los tres restantes “el colofón de la preparación” será en la ciudad de Toluca gracias al apoyo de la gobernadora Delfina Gómez, a su respaldo al futbol y al equipo nacional.