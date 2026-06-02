Publican en el DOF tres reformas constitucionales; entran en vigor este miércoles

Este miércoles entran en vigor las reformas constitucionales al Poder Judicial, la nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera y la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, luego de que este martes fueran publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

A través de un mensaje en redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, precisó que los tres decretos “entrarán en vigor mañana, cumpliendo los plazos constitucionales para la modificación de la normatividad electoral”, y compartió los enlaces para su consulta en el DOF.

“Nuestro proyecto de nación avanza con energía por un mejor país”, afirmó Castillo Juárez.

Hace unos momentos, en la edición vespertina del @DOF_SEGOB se publicaron las reformas constitucionales en materia de Poder Judicial y de causal de nulidad electoral por intervención o injerencia extranjera, así como la Reforma Legal en materia de integridad de candidaturas.… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 2, 2026

El primero de los decretos reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Entre sus puntos centrales se encuentra el aplazamiento de la elección del Poder Judicial, que pasa de 2027 a 2028.

El segundo decreto adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 constitucional para incorporar como nueva causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera. Con ello, se busca preservar la legitimidad democrática del Estado mexicano frente a posibles actos de injerencia externa en sus procesos electorales.

El tercer decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Esta modificación crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por tres consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral con duración de tres años en el cargo y presidencia rotativa designada anualmente.

Dicha Comisión tendrá por objeto recibir de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente los listados de personas que pretendan postular a un cargo de elección popular, federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral.

En coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y el ámbito financiero, la Comisión realizará un análisis de riesgo sobre los perfiles de los aspirantes.

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MSL