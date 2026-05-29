Senado aprueba injerencia extranjera como causal de nulidad electoral

El Senado de la República aprobó esta madrugada una reforma al artículo 41 constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones.

Con 85 votos a favor y 42 en contra, la mayoría de Morena, PT y PVEM respaldó el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La sesión extraordinaria concluyó a las 3:52 de la madrugada.

✅ Con 85 votos a favor y 42 en contra, se aprueba en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el dictamen desde tribuna bajo el argumento de la soberanía nacional.

Esta reforma tiene un propósito superior, profundamente democrático y profundamente patriótico: garantizar que en México las elecciones las decida el pueblo y nadie más Óscar Cantón Zetina



Cantón Zetina detalló que la causal no será automática: para activarse deberá acreditarse con pruebas objetivas que la intervención fue “grave, dolosa y determinante” y que existe un vínculo claro con la afectación a la equidad de la contienda o a la autenticidad de los resultados.

Oposición ve ambigüedad en “influencia” extranjera

La oposición rechazó ese argumento. La senadora priista María Alejandra Sandoval presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el pleno y argumentó que el concepto central de la reforma es demasiado elástico.

Una nulidad electoral no puede descansar en una palabra elástica como ‘influir’. Si una declaración diplomática genera debate, ¿influyó? Si un medio internacional publica un reportaje, ¿influyó?” María Alejandra Sandoval, senadora del PRI



El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, señaló que la reforma tiene una “vocación” política disfrazada de jurídica.

La verdadera vocación de esta reforma es construir una herramienta política, una póliza de seguro electoral, por si acaso los resultados del 2027 no son los que esperan Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano



Añadió que la redacción permite impugnar resultados adversos narrándolos como producto de intervención extranjera, incluyendo una nota del New York Times o un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

📌 Se levanta la sesión. — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

También criticó el artículo transitorio que obliga a los estados a armonizar su legislación antes del 5 de junio, calificándolo de “materialmente imposible”.

Aprobar un decreto constitucional con un transitorio inejecutable en el momento mismo de su votación dice mucho sobre la calidad de la deliberación que acompañó este proceso Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano



La senadora priista Carolina Viggiano reveló además que el diputado Ricardo Monreal retiró en la Cámara de Diputados la reforma a la ley secundaria que debía definir qué se entiende exactamente por injerencia, reconociendo que sin ella la causal no podrá aplicarse en 2027 por la barrera constitucional de los 90 días previos al inicio de los procesos.

La mera existencia de la figura en la Constitución basta para lo que ustedes buscan en verdad: usarla como propaganda electoral Carolina Viggiano, senadora del PRI



En defensa, el senador Raúl Morón Orozco, de Morena, argumentó que la reforma responde a dinámicas transnacionales reales, como granjas de noticias falsas, bots y financiamientos opacos, y rechazó que obedezca a debilidad electoral.

Discuten por omisión del crimen organizado en nulidad de elecciones

Un eje de debate recurrente fue la omisión del crimen organizado. Múltiples voces de la oposición señalaron que mientras la reforma tipifica amenazas externas indefinidas, guarda silencio sobre la intervención de cárteles en elecciones locales, los candidatos asesinados en 2021 y 2024, y los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

La senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo señaló:

La verdadera amenaza para la democracia mexicana no está fuera de nuestras fronteras. Están los grupos criminales que controlan municipios, las organizaciones que intimidan a votantes, quienes sustituyen con violencia la voluntad popular María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora del PAN



La reserva presentada por la senadora priista Mely Romero Celis para incluir también como causal de nulidad la intervención del crimen organizado fue sometida a votación nominal y rechazada por 79 votos contra 43.

Aprueban también Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE

En un segundo bloque de la misma sesión, el Senado aprobó además, por 85 votos a favor y 41 en contra, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La discusión al respecto transcurrió en tiempo récord. Las presidentas de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera enviaron a la Mesa Directiva una comunicación solicitando retirar el turno a sus propias comisiones dictaminadoras, donde ya existía un dictamen elaborado, y someter el asunto directamente en el pleno, como “de urgente y obvia resolución”.

El Senado aprobó el retiro del turno y luego aprobó la urgencia con 84 votos a favor. Fue el trámite más acelerado de la sesión extraordinaria.

El mecanismo, de adhesión voluntaria para los partidos, coordinaría a la autoridad electoral con la UIF, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia para analizar perfiles de candidatos y emitir alertas de riesgo.

La oposición lo calificó de simulación:

¿Cuál es la gran solución? Una comisión que a petición voluntaria revise los perfiles, emita una alerta y el partido puede hacer caso omiso. No hay sanción, no hay nulidad, el partido no pierde el registro Laura Esquivel, senadora del PAN



Ambas reformas fueron enviadas, la constitucional a las legislaturas de los estados para completar el proceso del artículo 135, y la secundaria al Ejecutivo Federal, mientras el periodo extraordinario fue clausurado formalmente.

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