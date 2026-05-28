Clauda Sheinbaum Pardo advierte riesgo de injerencia extranjera en elecciones

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, este jueves en Palacio Nacional en la Mañanera del Pueblo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que sí existe un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones mexicanas, por lo que defendió la reforma que permitiría anular comicios cuando se demuestre injerencia externa, que se discutió en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, al tiempo que rechazó las críticas de la oposición que acusan un intento de favorecer políticamente a Morena.

La mandataria aseguró que “en México decidimos los mexicanos” y sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en impedir cualquier influencia extranjera en los procesos electorales del país.

“Con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que México decidimos los mexicanos”, declaró Sheinbaum.

Frente a las críticas de la oposición, Sheinbaum negó que la reforma constitucional tenga como propósito garantizar la permanencia de Morena en el poder.

“No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, sostuvo.

Cuestionada directamente sobre si considera que existe un riesgo real, Sheinbaum respondió de manera categórica: “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”.

En otro tema, la mandataria evitó pronunciarse de fondo sobre la modificación aprobada por diputados federales para permitir que magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan participar nuevamente en elecciones para ser reelectos en el cargo, hasta por 17 años.

Sheinbaum aclaró que la reforma no implica permanencias automáticas de los tribunales electorales. “No es que se queden 17 años, sino que puedan participar nuevamente en la elección”, explicó.

La presidenta subrayó que se trató de “una decisión que tomó el Congreso” y evitó emitir una postura personal sobre el tema.

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FGR