Diputados avalan reforma para anular elecciones por intervención extranjera

Luego de más de 15 horas de discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, durante la madrugada de este jueves y hasta pasadas las 08:00 horas, legisladores aprobaron la propuesta impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para incluir en el artículo 41 constitucional la intervención probada desde el extranjero como una nueva causal de nulidad de comicios.

Con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, el dictamen fue avalado en lo general y enviado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

La iniciativa plantea que las elecciones puedan ser anuladas cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias electorales o en los resultados de los comicios.

Durante el debate, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, defendió la propuesta al asegurar que las intervenciones extranjeras en México “son una realidad” y afirmó que existen intereses políticos en Estados Unidos para influir en el escenario electoral mexicano.

“Si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, el futuro de Donald Trump está en la mira, y quieren usar a México porque es un tema que vende”, sostuvo la legisladora, quien además llamó a la oposición a no “hacerle el trabajo sucio a la CIA”.

En contraste, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, señaló que su bancada no está a favor de la injerencia extranjera, pero advirtió que la redacción de la reforma abre la puerta a interpretaciones discrecionales.

“De lo que estamos en contra es de la ambigüedad jurídica que le permita a Morena arrebatar en la mesa lo que ya están previendo que no ganarán en las urnas”, expresó.

En la misma línea, la diputada priista Nadia Navarro afirmó que la propuesta genera preocupación debido a la falta de claridad en conceptos relacionados con la participación de individuos u organizaciones extranjeras y por la discrecionalidad que podrían tener las autoridades electorales para determinar el nivel de injerencia en los procesos electorales.

Por su parte, la diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo, aseguró que la soberanía nacional no se defiende “persiguiendo opiniones incómodas”, sino enfrentando la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

“La soberanía no se defiende persiguiendo opiniones incómodas; se defiende evitando que el crimen gobierne territorios enteros”, declaró desde tribuna.

La legisladora advirtió que Morena busca crear una causal de nulidad electoral “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo.

“El verdadero problema no es la crítica internacional; el verdadero problema es la intervención del crimen organizado en las elecciones”, subrayó.

Asimismo, alertó que la redacción de la reforma podría poner en riesgo derechos fundamentales y afectar la participación política de mexicanos residentes en el extranjero.

“Mexicanas y mexicanos que viven fuera del país podrían ver inhibida su participación o quedar sujetos a interpretaciones discrecionales si sus opiniones son consideradas indebidamente como injerencia extranjera”, indicó.

También cuestionó que términos como “campañas digitales”, “desinformación”, “presión diplomática”, “influencia mediática” o “manipulación en redes” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara, lo que —dijo— otorgaría una amplia discrecionalidad al Tribunal Electoral.

La propuesta forma parte del paquete de reformas electorales y judiciales impulsadas por Morena y sus aliados durante el actual periodo extraordinario de sesiones.

EN VIVO / Sesión Extraordinaria del 28 de mayo de 2026 https://t.co/yf78570qFU — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR