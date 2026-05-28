Farmacéuticas anuncian en Mañanera de CSP inversiones por 21 mmdp en México

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, se dio a conocer el anuncio de inversiones privadas en el sector farmacéutico por más de 21 mil millones de pesos, como parte del llamado “Plan México”, con proyectos enfocados en manufactura, investigación clínica, biotecnología y producción de medicamentos e insumos médicos en el país.

En la presentación en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que las inversiones “hablan de la posibilidad de desarrollo industrial en el país” y de fortalecer la capacidad nacional para producir medicamentos.

“Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país”, señaló el funcionario.

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Claudia Sheinbaum adelantó que las inversiones forman parte de los sectores estratégicos impulsados por su administración.

“Uno de los sectores que hemos estado trabajando para impulsar la inversión privada en México es la farmacéutica”, indicó.

Representantes de ocho empresas farmacéuticas explicaron que México tiene condiciones para consolidarse como un polo farmacéutico regional gracias a su infraestructura, capacidad industrial y talento especializado.

Anuncio de empresarios del sector farmacéutico en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

El Gobierno federal sostuvo que las inversiones buscan fortalecer la producción nacional, reducir dependencia del exterior y posicionar a México como un polo regional de manufactura farmacéutica.

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FGR