‘Estamos bien’: Sheinbaum destaca baja inflación y empleo histórico pese a tensión global

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño de la economía mexicana y aseguró que el país atraviesa un momento de fortaleza, pese al contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad global.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum presentó “12 buenas noticias” con las que buscó responder a las versiones que, dijo, intentan instalar la idea de que México enfrenta una crisis económica.

“Les voy a dar 12 buenas noticias, 12 argumentos de por qué vamos bien, en medio de una circunstancia internacional difícil”, afirmó Claudia Sheinbaum, en referencia a la guerra en Irán y al impacto mundial generado por el cierre del Estrecho de Ormuz.

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Entre los principales indicadores destacados por la Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra el récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026. Además, resaltó que el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, una de las tasas más bajas a nivel mundial.

“Estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo”, sostuvo Claudia Sheinbaum, al asegurar que se crearon 669 mil empleos adicionales, de acuerdo con cifras del Inegi.

Claudia Sheinbaum también afirmó que la inflación mostró una reducción, al mismo tiempo que disminuyeron las tasas de interés. Según explicó, esto fue posible gracias a los acuerdos impulsados por el gobierno para contener los precios de productos básicos.

“La inflación se redujo mientras las tasas de interés también disminuyeron”, señaló Claudia Sheinbaum.

En materia cambiaria, Claudia Sheinbaum destacó la fortaleza del peso mexicano y dijo que el tipo de cambio se ubicó en 17.40 pesos por dólar. Asimismo, defendió el precio de las gasolinas en México pese al aumento internacional del petróleo derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Claudia Sheinbaum añadió que el déficit público disminuyó en 1.5 por ciento del PIB durante 2026, mientras que la recaudación pasó de 14.7 por ciento a 15.2 por ciento del Producto Interno Bruto. También aseguró que la deuda pública se mantiene controlada, al ubicarse en 50.3 por ciento de los requerimientos financieros del sector público al cierre del primer trimestre del año.

Otro de los puntos que Claudia Sheinbaum destacó fue el incremento de las exportaciones y el saldo positivo en la balanza comercial, así como el aumento acumulado de 154 por ciento al salario mínimo desde 2018.

Conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Además, Claudia Sheinbaum presumió una reducción de la pobreza laboral durante los últimos sexenios. Según las cifras mostradas en Palacio Nacional, este indicador pasó de 42.7 por ciento en el gobierno de Felipe Calderón, a 40.7 por ciento con Enrique Peña Nieto, 35.1 por ciento con Andrés Manuel López Obrador y actualmente a 30.7 por ciento.

Claudia Sheinbaum también destacó que Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que, dijo, permitió mejorar la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado.

Finalmente, Claudia Sheinbaum defendió las recientes reformas aprobadas para incentivar la inversión pública, privada y mixta, además de la creación de una oficina de inversión desde la Presidencia para agilizar trámites y dar certidumbre fiscal a las empresas.

“Estamos bien y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que cuestionó las evaluaciones de algunas calificadoras internacionales.

“Con lo que no estamos de acuerdo, de algunas calificadoras, genera una impresión de que está mala la economía mexicana”, concluyó Claudia Sheinbaum.

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FGR