Temblor en México HOY 28 de mayo: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica en México HOY

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 28 de mayo, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 23 km al noreste de Huajuapan de León, Oaxaca aproximadamente a las 00:10 horas.

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SISMO Magnitud 4.1 Loc 23 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX 28/05/26 00:10:59 Lat 17.94 Lon -97.61 Pf 59 km pic.twitter.com/ABLO1ay52O — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 28, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.2 grados a 298 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco a las 04:14 horas

Sismo intensidad 4.0 grados a 47 km al sur de Crucecita, Oaxaca a las 03:39 horas

Sismo intensidad 3.8 grados a 132 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas a las 02:38 horas

Sismo intensidad 3.9 grados a 19 km al oeste de Rio Grande, Oaxaca a las 01:26 horas

Sismo intensidad 3.8 grados a 11 km al noroeste de Crucecita, Oaxaca a las 00:32 horas

Reporte matutino de sismicidad 2026-05-28 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/FMg54v6ZUP — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 28, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🫨 Mantener la calma durante un sismo ayuda a tomar mejores decisiones. Identifica rutas de evacuación, protege a niñas, niños y personas mayores, y evita correr o empujar al momento de salir. pic.twitter.com/9Pr3arD4Jd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 22, 2026

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LMCT