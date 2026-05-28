Sheinbaum descarta tinte político en casos Chihuahua y Sinaloa; ‘debe decidir México’, afirma

Conferencia de Claudia Sheinbaum este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las investigaciones relacionadas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tengan motivaciones políticas,

Claudia Sheinbaum aseguró que en ambos casos el eje central es la defensa de la soberanía nacional y el respeto a las leyes mexicanas frente a presiones o señalamientos provenientes del extranjero.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum sostuvo que ni en Chihuahua se busca actuar contra la gobernadora panista ni en Sinaloa se pretende encubrir delitos, sino garantizar que cualquier proceso se sustente en pruebas y bajo decisiones tomadas por autoridades mexicanas.

“En el caso de Chihuahua político, no”, afirmó Claudia Sheinbaum al referirse a la comparecencia de Maru Campos ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de la investigación sobre la presencia de dos agentes extranjeros en un operativo en la Sierra Tarahumara.

Claudia Sheinbaum explicó que la indagatoria surgió luego de que se detectara la participación de agentes extranjeros en un operativo relacionado con un laboratorio de metanfetaminas, situación que, dijo, debe esclarecerse porque la ley mexicana prohíbe operaciones conjuntas en campo con autoridades de otros países.

“Todos tenemos que cuidar que la coordinación y la colaboración no signifique violar la ley en México”, sostuvo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum insistió en que el caso no tiene relación con una persecución contra la mandataria estatal. “Se ha querido poner como un asunto político que se quiere ir contra la gobernadora, que no; más bien tiene que haber una explicación”, señaló.

Sobre Sinaloa, Claudia Sheinbaum abordó la solicitud enviada por Estados Unidos para detener con fines de extradición a 10 mexicanos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y un alcalde.

Claudia Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores consultó a la FGR sobre la petición estadounidense y la fiscalía respondió que no había elementos suficientes.

“La fiscalía contesta: ‘No hay pruebas, no hay suficientes pruebas’”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum rechazó que la postura del gobierno mexicano implique proteger a funcionarios o encubrir delitos.

“¿Que se cubre algún delito? No, por supuesto que no. Pero que todo tenga pruebas con base en las leyes mexicanas”, expresó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum advirtió que permitir decisiones externas sobre autoridades mexicanas electas abriría la puerta a injerencias extranjeras.

“¿De quién decide en nuestro país? ¿Cómo se decide? Y garantizar que en México decidamos los mexicanos”, enfatizó Claudia Sheinbaum.

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FGR