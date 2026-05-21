Ricardo Monreal presenta iniciativa para anular elecciones por intervención extranjera

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una nueva iniciativa de reforma en materia electoral para incorporar una causal adicional de nulidad de elecciones relacionada con la intervención extranjera en procesos comiciales.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador explicó de forma previa que la propuesta podría ser analizada durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

“Estoy preparando una nueva iniciativa en materia de nulidades de elección, para que sea valorada en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión”, escribió.

Posteriormente, Monreal explicó que la propuesta surge en el contexto de la discusión de diversas reformas constitucionales y electorales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.

Estoy preparando una nueva iniciativa en materia de nulidades de elección, para que sea valorada en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/5PWW4gJ9wx — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 21, 2026

Detalló que dicha comisión funcionaría como un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el objetivo de revisar perfiles de aspirantes a candidaturas y detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.

El legislador consideró relevante complementar esa propuesta con una reforma adicional para establecer una nueva causal de nulidad electoral cuando se acredite intervención extranjera en una elección.

Actualmente, recordó, las causales de nulidad contempladas en la legislación electoral incluyen rebase de tope de gastos de campaña, compra indebida de cobertura informativa en radio y televisión, así como el uso de recursos ilícitos o públicos en campañas electorales.

“Dado el contexto actual y las experiencias recientes en América Latina, considero pertinente establecer como una causa de nulidad adicional la consistente en que se acredite intervención extranjera alguna”, sostuvo.

Monreal explicó que para concretar esta modificación sería necesario reformar el artículo 41 constitucional, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y otras disposiciones secundarias vinculadas con la organización electoral.

“De manera crucial, el texto vigente mandata que el pueblo de México no aceptará injerencias en elecciones desde el extranjero, al considerarlas actos lesivos de la integridad e independencia de la nación. Este dispositivo obliga a trasladar dicha prohibición general al sistema operativo de nulidades electorales”, subrayó.

Ricardo Monreal Ávila ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT