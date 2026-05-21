Acuerdo Global Modernizado es el inicio de una nueva etapa de cooperación entre México y la UE: Roberto Velasco

Acuerdo Global Modernizado es el inicio de una nueva etapa de cooperación entre México y la UE, afirma Roberto Velasco.

Al término de la primera reunión del diálogo estratégico México-Unión Europea (UE), el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó este jueves que la firma del Acuerdo Global Modernizado es el inicio de una nueva etapa en la cooperación entre México y la UE.

Destacó que, a partir de esta firma programada para el viernes en Palacio Nacional, se prevé una mayor profundidad de las relaciones, mayor dinamismo en las conversaciones y un incremento en la cooperación.

Durante un mensaje conjunto con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el canciller Velasco destacó la importancia que tendrán el comercio y las inversiones con este instrumento que se suscribirá y que permitirá incrementarlo de manera importante.

Roberto Velasco indicó que la presencia de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, en la Cancillería, da cuenta del excelente estado que guardan las relaciones entre México y la Unión Europea.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo en la @SRE_mx con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (@kajakallas), en el marco de su visita por la VIII Cumbre México-Unión Europea.



En este… pic.twitter.com/xn0k0r0h4x — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 21, 2026

México tiene una voz de gran influencia en América Latina: Kaja Kallas

En su intervención, Kaja Kallas, destacó el primer diálogo estratégico sin precedentes con México, al que calificó de aliado estratégico para la Unión Europea.

Dijo que México tiene una voz de gran influencia en América Latina y en todo el mundo, incluyendo las Naciones Unidas y el G20. “Cuando ustedes en México votan en las Naciones Unidas, votamos igual que ustedes, por los mismos valores y los mismos principios”, precisó.

Celebró la realización de la VIII Cumbre, la primera en más de una década, y destacó que la Unión Europea constituye el tercer socio comercial más grande de México; que el comercio ha crecido 75% en la última década, y que se trabaje para diversificar y quitar riesgo a las alianzas y a la cadena de suministros.

Kallas destacó que México y Europa no pueden acabar con la incertidumbre global, pero sí pueden reducir su impacto y modelar el futuro del mundo de manera conjunta.

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JVR