Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones

La temporada de ofertas de Julio Regalado ya comenzó y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.

Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.

Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles del 18 al 22 de mayo.

Ofertas de Julio Regalado

Papel higiénico: 4x2 (gratis el tercero y cuarto producto de menor precio)

Cuidado bucal y afeitado: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Vinos y licores: +20% de cash back en dinero electrónico

Sustito de azúcar: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Cereales, avenas, granolas y barras de cereal: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Chiles y vegetales envasados: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Café Jacobs y Lor: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Salsas para pasta, purés de tomate y caldillos: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

6 pack de cerveza Modelo Especial, Corona o Victoria: $69.90 con 150 puntos Soriana Ya

Productos de la marca Ariel, Ace, Downy y Salvo: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)

Pasta Barilla: $32.90

Sopa instantánea Maruchan: 3 x $17.90

Café Valley Foods: $129.00

Botanas Sabritas Pa´Todos: $64.90 con 50 puntos Soriana Ya

Pañales Baby Essentials etapa 4, 5, 6 y 7 de 90 a 108 piezas: $399.00 con 300 puntos Soriana Ya

Cremas para peinar Sedal: 2 x $89.90

Toalla femenina Saba ultra invisible nocturna con alas de 22 piezas: $62.90

Limpiador pinol: $37.90

Toalla de papel de cocina Quality Day: $22.90

Refrigerados automático de 15p inverter Midea: $9,990.00

Refrigerador Vios Home 7p3: $4,490.00

Lavadora automática carga superior Whirlpool: $9,490.00

Estufa de piso 30″ copete silver Mabe: $6,590.00

Todos los refrigeradores y congeladores White-Wesringhouse: con 20% de descuento

Sartenes y ollas: 40% en dinero electrónico

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LMCT