Julio Regalado 2026: estas son las mejores ofertas y promociones

La temporada de ofertas de Julio Regalado ya comenzó y miles de consumidores en México buscan aprovechar descuentos en productos de despensa, tecnología, línea blanca y artículos para el hogar.
Esta campaña comercial, reconocida por sus promociones en supermercados y tiendas departamentales, suele atraer a compradores que esperan ahorrar durante varias semanas en productos de consumo diario y artículos de alto valor.
Además de las tradicionales ofertas en alimentos y bebidas, este año destacan promociones en pantallas, electrodomésticos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. En La Razón te contamos algunas de las ofertas disponibles del 18 al 22 de mayo.
• Rudeza guinda
Ofertas de Julio Regalado
- Papel higiénico: 4x2 (gratis el tercero y cuarto producto de menor precio)
- Cuidado bucal y afeitado: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Vinos y licores: +20% de cash back en dinero electrónico
- Sustito de azúcar: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Cereales, avenas, granolas y barras de cereal: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Chiles y vegetales envasados: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Café Jacobs y Lor: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Salsas para pasta, purés de tomate y caldillos: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- 6 pack de cerveza Modelo Especial, Corona o Victoria: $69.90 con 150 puntos Soriana Ya
- Productos de la marca Ariel, Ace, Downy y Salvo: 3x2 (gratis el tercero de igual o menor precio)
- Pasta Barilla: $32.90
- Sopa instantánea Maruchan: 3 x $17.90
- Café Valley Foods: $129.00
- Botanas Sabritas Pa´Todos: $64.90 con 50 puntos Soriana Ya
- Pañales Baby Essentials etapa 4, 5, 6 y 7 de 90 a 108 piezas: $399.00 con 300 puntos Soriana Ya
- Cremas para peinar Sedal: 2 x $89.90
- Toalla femenina Saba ultra invisible nocturna con alas de 22 piezas: $62.90
- Limpiador pinol: $37.90
- Toalla de papel de cocina Quality Day: $22.90
- Refrigerados automático de 15p inverter Midea: $9,990.00
- Refrigerador Vios Home 7p3: $4,490.00
- Lavadora automática carga superior Whirlpool: $9,490.00
- Estufa de piso 30″ copete silver Mabe: $6,590.00
- Todos los refrigeradores y congeladores White-Wesringhouse: con 20% de descuento
- Sartenes y ollas: 40% en dinero electrónico
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LMCT