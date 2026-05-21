PRI revive video del saludo de AMLO a la mamá de ‘El Chapo’ en el Senado; acusa pacto de impunidad

PRI recuerda video del saludo de AMLO a la mamá de ‘El Chapo’ en el Senado.

El senador del PRI, Manuel Añorve, afirmó que el panorama que enfrenta México ante Estados Unidos es consecuencia de las medidas tomadas por Morena contra el narcotráfico.

Para ilustrar su punto de vista, el legislador proyectó el momento en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la madre del narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una gira en Badiraguato, Sinaloa.

De esta forma, quedó grabada la petición del legislador del PRI. El video fue compartido en redes sociales por el medio Político MX.

🫣 Recuerdan saludo de AMLO a la mamá del "Chapo" en el Senado ⭕



🔴 El senador del PRI, @manuelanorve, proyectó el momento en el que el expresidente López Obrador saludó a la madre del narcotraficante, Joaquín "Chapo" Guzmán durante una gira en Badiraguato, Sinaloa.



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Agregó que la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, la estrategia de abrazos no balazos contra los delincuentes y la falta de conocimiento de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ha complicado la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Además, Manuel Añorve criticó la inacción del partido en el poder sobre las carpetas de investigación que existen por huachicol fiscal y del carpetazo del accidente del Tren Interoceánico.

Durante la presentación de una reserva en lo particular sobre la convocatoria al periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, el legislador del PRI acusó que la reforma presentada por Morena busca apoderarse del Poder Judicial para no investigar a las personas señaladas por Estados Unidos de narcotráfico, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Eso es lo que son ustedes, pacto de impunidad y lo hacen a la perfección. El Tren Maya y el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no le abren una carpeta de investigación? Las pruebas llegaron caminando, allá a Estados Unidos”, dijo.

En ese sentido, Manuel Añorve presumió que el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno viaja constantemente a Estados Unidos para denunciar el actuar del “narcopartido”, debido a que “tiene visa” y a la falta de iniciativa de autoridades mexicanas

Por último, agregó que la nueva reforma judicial es un parche que reconoce el fracaso de la primera iniciativa, la cual tuvo fallos por “las prisas que tenían en aprobarla”. Aseguró que ahora se reconoce la importancia de la escuela judicial, tras la renuncia de distintos perfiles que fueron electos.

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JVR