Reforma sobre nulidad por injerencia extranjera aplicaría hasta 2030, señala Monreal.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la reforma relacionada con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera no podría aplicarse en el proceso electoral de 2027 si no se aprueba de inmediato la legislación secundaria correspondiente. Agregó que se podría aplicar hasta el 2030, con las presidenciales.

En entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador adelantó que presentó un punto de acuerdo para modificar el orden del día y posponer la discusión de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, norma que reglamentaría la reforma constitucional ya aprobada por la Cámara de Diputados.

“Es después de 30 horas muy irracional seguir legislando materias tan importantes”, argumentó Monreal.

El morenista explicó que, aunque Morena y sus aliados cuentan con la mayoría suficiente para aprobar la ley secundaria, decidió abrir un compás de espera para buscar consensos con PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Es tan importante esta ley, que requiere del mayor consenso”, sostuvo.

Monreal detalló que la reforma constitucional sobre intervención extranjera ya fue aprobada; sin embargo, aclaró que mientras no exista una ley reglamentaria que precise sanciones, definiciones y procedimientos, no podrá aplicarse la nulidad electoral prevista en la Constitución.

“No puede aplicarse la nulidad de una elección, aunque ya haya base constitucional”, señaló.

El legislador explicó que la ley secundaria definiría conceptos como “injerencia”, “intervención extranjera”, “prueba plena”, “prueba fehaciente”, así como los criterios sobre medios digitales, tecnología.

Indicó, además, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no podría aplicar sanciones sin que exista previamente una legislación ordinaria que regule el procedimiento.

Monreal admitió que, debido a los tiempos constitucionales y al inicio próximo del proceso electoral federal, la reforma secundaria ya no alcanzaría a entrar en vigor para las elecciones intermedias de 2027.

“Si no se aprueba hoy, no alcanzaría a aplicarse para el 2027. Entonces se aplicaría hasta la elección presidencial del 2030”, afirmó.

El diputado recordó que la Constitución prohíbe modificar leyes electorales federales dentro de los tres meses previos al inicio del proceso electoral, por lo que cualquier ajuste posterior quedaría fuera del plazo legal.

Asimismo, explicó que el retiro del dictamen del orden del día no implica cancelar la iniciativa , sino posponer su discusión para un eventual periodo extraordinario o para las primeras sesiones del periodo ordinario que inicia en septiembre.

El coordinador parlamentario insistió en que también existen razones de “escrúpulo jurídico y constitucional”, pues consideró incorrecto aprobar simultáneamente la reforma constitucional y su legislación reglamentaria antes de que la modificación constitucional entre formalmente en vigor.

Finalmente, Monreal negó que existan divisiones al interior de Morena pese a las abstenciones registradas durante algunas votaciones y aseguró que la bancada mantiene unidad en torno a las reformas impulsadas por el oficialismo.