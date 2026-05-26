Diputados aprueban reforma para anular elecciones por intervención extranjera

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en fast track, una reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer la intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral.

Con 28 votos a favor y nueve en contra, legisladores de Morena y aliados avalaron la iniciativa impulsada por el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila, la cual será discutida por el pleno durante el periodo extraordinario de sesiones previsto para este mismo día.

La propuesta plantea incorporar a la Constitución una nueva causal para invalidar elecciones cuando se acredite intervención extranjera en procesos electorales mexicanos.

El dictamen señala que, “dado el contexto actual y las experiencias recientes en Latinoamérica, se considera pertinente establecer como una causal de nulidad adicional la consistente en que se acredite la intervención extranjera”.

Ricardo Monreal Ávila ı Foto: Cámara de Diputados

Los promoventes argumentaron que la reforma responde a escenarios recientes de presunta presión o participación internacional en asuntos políticos internos de distintos países de la región.

Durante la discusión en comisiones, legisladores de Movimiento Ciudadano manifestaron respaldo a la propuesta.

La diputada emecista Laura Hernández García consideró que este tipo de regulación debió aprobarse antes del proceso electoral de 2024.

“Tendría que haberse regulado antes de 2024 para que no hubiera esa injerencia y no tuviéramos esos problemas que ahorita tenemos y que además nos están señalando a nivel internacional”, expresó.

La legisladora añadió que actualmente existen señalamientos relacionados con presuntas intervenciones provenientes del gobierno de Estados Unidos.

“Ahorita sí es por parte de Trump y del gobierno norteamericano”, afirmó.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas político-electorales impulsadas por Morena durante el actual periodo extraordinario del Congreso de la Unión, donde también se discuten modificaciones relacionadas con la reforma judicial y la integridad de candidaturas.

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MSL