Javier Corral niega ‘encuentro oculto’ con Enrique Inzunza y pide a la FGR investigación imparcial

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, rechazó que su encuentro del pasado 22 de mayo con su compañero de bancada, Enrique Inzunza Cázares, en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, se haya realizado en medio de un operativo de seguridad o de manera clandestina, y aseguró que existen “versiones mentirosas e interesadas” sobre cómo ocurrió.

Corral sostuvo que el encuentro se realizó en un restaurante abierto al público y no en condiciones de ocultamiento. “No en un ambiente de escondido. Lo hice no en un ambiente de escondite ni de nada”, afirmó.

Agregó que, aunque el Country Club es un espacio privado, el restaurante donde se reunieron “era un restaurante público. Ahí puede entrar la gente”.

Javier Corral y Enrique Inzunza, el pasado 22 de mayo. ı Foto: @beltrandelrio

El legislador desmintió versiones sobre un supuesto convoy armado que lo habría recogido en el aeropuerto de Culiacán. “Hay muchas versiones mentirosas e interesadas sobre cómo se dio el encuentro”, declaró.

“Hay quien ha dicho que un convoy de no sé cuántas camionetas fuertemente armadas fueron a recogerme al aeropuerto de Culiacán. Pues les puedo decir con absoluta certeza, convicción y honestidad que el único que estaba a recibirme era Inzunza”.

Según narró, el senador sinaloense acudió solo y conduciendo su propia camioneta. “Él llegó en su camioneta y a mí me recogió directamente, personalmente y solo. No hubo ningún dispositivo de seguridad ni antes ni después”, sostuvo.

Acusaciones las va a dirimir el Ministerio Público: Javier Corral

Sobre las acusaciones que pesan sobre Inzunza Cázarez por parte del gobierno de Estados Unidos, por sus presunto nexos con la fracción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, Javier Corral evitó pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia y señaló que será la autoridad ministerial la encargada de resolver el caso.

“Él defiende su inocencia frente a las acusaciones, pero eso no lo vamos a dirimir ni yo ni Inzunza; lo va a dirimir el Ministerio Público”, expresó.

El senador chihuahuense consideró que este caso representa “un reto mayúsculo para el Estado mexicano” y demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con imparcialidad, autonomía y transparencia.

“La Fiscalía General de la República, en este como en todos los casos, pero particularmente en este, tiene que actuar con absoluta imparcialidad, pero también transparencia y tiene que actuar con absoluta autonomía”, afirmó.

Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

Corral Jurado advirtió, además, que la manera en que se conduzca la investigación tendrá repercusiones para el Gobierno Federal y para Morena.

“En este asunto le va mucho al sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al propio movimiento, al propio Morena. Si realmente las cosas no se hacen y se investiga hasta el fondo y se llega hasta las últimas consecuencias, esto puede ser realmente un demérito con enorme impacto”, dijo.

Enrique Inzunza prefirió evitar ‘un golpeteo político’

Respecto a la posible participación de Enrique Inzunza en el periodo extraordinario del Congreso, Javier Corral reveló que el senador le comentó que había considerado asistir a la Comisión Permanente, pero decidió no hacerlo para evitar “un golpeteo político” que distrajera los trabajos legislativos.

“Me dijo que sí estaba pensando venir al periodo extraordinario. Me dijo: ‘Mire, yo ahí tengo un deber’”, relató Corral Jurado, quien opinó que “lo mejor que debiera acontecer es que él venga y que esté aquí en el periodo”.

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cehr