Reaparece Inzunza en restaurante con Corral en Culiacán

EL SENADOR de Morena Javier Corral confirmó haberse reunido este viernes con Enrique Inzunza en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, y defendió el encuentro al afirmar que no hay nada indebido en visitar a un compañero legislador.

Lo anterior, luego de que el periodista Pascal Beltrán del Río circulara en redes sociales una fotografía donde se les ve a ambos en una mesa mientras conversan. La imagen representa el primer registro público de Inzunza Cazárez desde el 29 de abril, fecha en que se dio a conocer la acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés) que lo imputó por presuntos nexos con Los Chapitos, junto a nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, y a partir de la cual el legislador sinaloense se mantuvo fuera del ámbito público.

Javier Corral, quien también preside la Comisión de Justicia del Senado, rechazó que el encuentro pueda interpretarse como un acto cuestionable: “Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con Inzunza Cázarez hoy a medio día en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, escribió, al agregar “Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público”, agregó, subrayar que su interlocutor no rehúye a la situación: “Inzunza tampoco se anda escondiendo”.

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El senador morenista, Enrique Inzunza le compartió que evalúa acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones: “Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”.

Inzunza Cazárez figura entre los señalados por el DOJ en una acusación que también involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Desde las impitaciones por parte de EU, Enrique Inzunza lleva tres semanas de ausencia legislativa sin justificación.