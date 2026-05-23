Pactan contra cárteles y crimen trasnacional

El Gobierno de México y la Unión Europea reforzaron su coordinación en materia de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado tras una reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quienes coincidieron en la necesidad de intensificar las acciones conjuntas contra los cárteles, el tráfico ilícito de drogas y armas, así como las redes criminales que operan a escala global.

El encuentro, que se enmarca en una agenda de diálogo político de alto nivel entre México y el bloque europeo, puso sobre la mesa los desafíos compartidos que enfrentan ambas regiones ante el avance de organizaciones delictivas que operan con ramificaciones en múltiples continentes.

La reunión entre García Harfuch y Kaja Kallas puso de manifiesto el interés compartido de los socios internacionales de México por el poder de fuego y la capacidad logística de los cárteles mexicanos, cuyo campo de acción se extiende desde el trasiego de fentanilo y cocaína hacia Europa hasta las redes de lavado de dinero que atraviesan el sistema financiero internacional.

A través de sus redes sociales, García Harfuch informó que el encuentro permitió dialogar sobre “los retos compartidos en materia de seguridad” y fortalecer “la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) subrayó que la colaboración con socios estratégicos constituye un eje central de la política de seguridad del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que desde su arranque ha apostado por combinar inteligencia policial con diplomacia de seguridad para desmantelar estructuras criminales que trascienden las fronteras nacionales.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global”, señaló el funcionario mexicano, en un mensaje que refuerza el perfil internacional de la actual administración en la materia.

Por su parte, Kallas destacó que Europol y las fuerzas del orden mexicanas “están intensificando la cooperación contra el crimen organizado”, al tiempo que reconoció la estrategia de seguridad impulsada por México y el uso de inteligencia policial para enfrentar a los grupos criminales.

“Fue un placer hablar con el ministro de seguridad y protección civil Omar García Harfuch sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la policía orientada por inteligencia”, expresó la diplomática europea, en lo que representa un respaldo implícito al modelo de seguridad que México ha implementado en los últimos meses y que combina análisis de inteligencia con operaciones policiales de alto impacto.

Kallas subrayó además que “la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación internacional frente a las organizaciones criminales transnacionales.

La Alta Representante, quien además funge como vicepresidenta de la Comisión Europea, ha convertido la seguridad global y el combate al crimen organizado transnacional en una prioridad de la agenda exterior de la UE, particularmente en su relación con Latam, región que atraviesa una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que ha comenzado a desbordarse hacia ciudades europeas.