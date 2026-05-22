Capturan a 10 por tortura a detenidos

LA FISCALÍA de Chiapas indicó que fueron detenidas 10 personas, entre las que se encuentra un subdirector, tres agentes del Ministerio Público y cinco elementos policiales, tras los hechos dados a conocer en un video a través de las redes sociales, donde se aprecia que los servidores públicos cometen actos de tortura en contra de personas detenidas.

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que se inició una carpeta de investigación y explicó que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, para combatir el delito de robo de vehículo, en el que participaron diferentes corporaciones.

“Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificados a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Indica encuesta Ocho de cada 10 personas en BCS ven corrupción

El funcionario local agregó que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, el cual determinará su situación jurídica.

En su mensaje en redes sociales, Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva.

“Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, finalizó.