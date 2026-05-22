Ocho de cada 10 personas en BCS ven corrupción

A LA PAR de los problemas de inseguridad que han ido en aumento año tras año, ahora en Baja California Sur (BCS), estado gobernado por el morenista Víctor Castro, 82.4 por ciento de la población de 18 años y más percibe que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, divulgada ayer, la percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversos sectores en BCS superó la media nacional.

En el caso de los policías, la media nacional de la población que percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente fue de 86.5 por ciento, mientras que en la entidad este indicador fue de 89.3 puntos.

El Tip: EL GOBIERNO estatal solicitó recientemente a la fiscalía especializada investigar el patrimonio del director de Informática, por inconsistencias en sus declaraciones.

De igual forma, en el caso del Gobierno estatal, la media nacional de población que percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente fue de 71.9 unidades, y en el estado fue de 82.2 puntos porcentuales.

Para el caso de los gobiernos municipales, la media nacional fue de 71.9 por ciento, mientras que en BCS se colocó en 80.9 puntos de la población que percibió que el fenómeno de la corrupción es una práctica frecuente.

LASTRE ESTATAL ı Foto: Especial

Asimismo, la tasa de población que tuvo contacto con algún(a) servidor(a) público(a), y experimentó al menos un acto de corrupción, fue de 11 mil 575 por cada 100 mil habitantes en el estado.

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En Baja California Sur, 60.3 por ciento de la población de 18 años y más refirió que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja a su entidad federativa, seguido por la corrupción, con 55.1 por ciento.

El ejercicio estadístico también destaca que 44.6 por ciento de la población considera que el mal desempeño del gobierno es el tercer problema más importante que aqueja hoy en día a su estado.