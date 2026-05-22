Va a clínica, desaparece y la encuentran sin vida

Luego de acudir a una clínica clandestina el lunes pasado en la ciudad de Puebla, donde se le practicó un procedimiento estético, Blanca Adriana “N” desapareció y su cuerpo sin vida fue localizado ayer en el estado de Tlaxcala.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor, confirmó que un cadáver localizado en una zanja en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, corresponde a la víctima, que era buscada intensamente por sus familiares y por las autoridades.

El Dato: LA INVESTIGACIÓN reveló que la doctora Diana “N”, quien aparentemente practicó la liposucción, no cuenta con cédula profesional para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos.

La funcionaria dijo en entrevista que se dio aviso a los familiares para que viajaran a Tlaxcala, con el fin de que hicieran el reconocimiento del cuerpo.

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Más tarde se conoció que sus familiares identificaron a Blanca Adriana como la persona localizada sin vida.

La víctima desapareció pocas horas después de que acudió con su esposo a una valoración en la clínica denominada Detox, ubicada en la calzada Zavaleta de la colonia Santa Cruz Buenavista, en la ciudad de Puebla.

Luego de que desapareció tras la realización de un procedimiento de liposucción, los familiares de la víctima compartieron un video en el que se muestra el momento en que varias personas, presuntamente trabajadoras de la clínica ilegal, subieron un bulto a un vehículo compacto en color rojo.

La fiscalía indicó que desde que tuvo conocimiento de la no localización de la persona, llevó a cabo diversos actos de investigación, acciones de búsqueda y diligencias ministeriales.

60 minutos bastaron para que el sitio cerrara sin dejar rastro

Puntualizó que las investigaciones continúan en curso, por lo que subrayó que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para realizar sus actuaciones y proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten responsables.

Antes de darse a conocer el hallazgo del cuerpo, ayer por la mañana el hijo de Blanca Adriana relató que, el día que desa-

pareció su madre, la doctora de la clínica —a quien en redes identifican como Diana “N”— mandó a su padre (esposo de la víctima) a comprar una faja, pero, al regresar, éste encontró el hospital cerrado.

“Al momento que regresa mi padre, la clínica estaba cerrada y, a pesar de que estaba tocando la puerta y preguntando con otras personas, nadie había visto nada. Después de eso se le llamó a la policía, la cual asistió al lugar y posteriormente llegó el dueño.

“Cuando llegó, nos estuvo cooperando para todo, pero nos dijo que no nos podía dar acceso al lugar, dado que, si había una escena muy fuerte, era peligroso”, narró el joven a reporteros.

También especificó que su madre únicamente fue a la clínica para hacerse una valoración y no iba a hacerse algún procedimiento; sin embargo, algo ocurrió dentro que terminó con la vida de la mujer de 37 años.

“Aquí lo raro fue que al momento en el que a mi padre lo mandaron a comprar una faja, checamos después las cámaras de seguridad y vimos que cuando mi papá salió, ellos bajaron el cuerpo desde el tercer piso y lo metieron al coche. Lo que hemos sospechado es que tal vez ellos tuvieron algún problema o una complicación, pero creo que no fue la manera correcta en la que tuvieron que haber actuado en una situación así”, dijo.