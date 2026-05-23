México firma histórico acuerdo con UE para afianzar inversión, comercio...

LA MANDATARIA con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, ayer.

El Gobierno de México y la Unión Europea -integrada por 27 países- firmaron este viernes tres acuerdos con los que se renueva el intercambio comercial iniciado desde el año 2000 para beneficio de ambas regiones, pero que incorporó nuevos lineamientos en materia de sanidad, tecnología y seguridad, marco en el cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió un espaldarazo acerca de la defensa de la soberanía nacional y el respeto entre las naciones.

La VII Cumbre México-UE tuvo lugar en Palacio Nacional, donde se firmaron tres convenios. El principal: el Acuerdo Global Modernizado, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El Dato: esta semana los miembros de la UE llegaron a un acuerdo para aplicar el pacto comercial con EU, que pone un tope arancelario de 15% a las importaciones europeas.

La presidenta de México y representantes de la UE, ayer, en la firma de los acuerdos. ı Foto: Cuartoscuro

También el Acuerdo Comercial Interino, por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el comisario de comercio de la UE, Maroš Šefčovič, mismo que servirá para aplicar los cambios mientras los congresos de todos los países avalan las modificaciones.

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La tercera firma fue del Documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre ambas regiones, por parte del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y Kaja Kallas, alta representante de la UE.

Con esto, la Unión comprometió una inversión de cinco mil millones de euros al encontrar coincidencias entre el Plan México y el proyecto propio, Global Gateway, con el que se inyecta capital en nuevos planes de generación de electricidad eólica y solar, así como de movilidad limpia.

13 mil 902 empresas de capital europeo operan en el país

“Nuestra cooperación se centra en sectores estratégicos, como la infraestructura y el transporte sostenibles, incluyendo puertos y ferrocarriles, corredores marítimos verdes y digitales, transición energética, salud, educación e investigación, economía digital y circular, y está alineada con el Plan México para apoyar la descarbonización y la creación de empleos. Celebramos con satisfacción la adhesión de México a la Red Europea de Empresas (Enterprise Europe Network) como socio internacional”, se especifica en la declaración conjunta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el convenio contradiga al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Con Europa tenemos un tratado, desde el año 2000. Así que no son contradictorios; al revés, fortalecen a México, y fortalecen a Europa, y fortalecen también a EU. La fortaleza de lo que estamos firmando hoy, la actualización, la modernización del Tratado y del Acuerdo Global, tienen que ver con una visión de prosperidad xompartida, de trabajo conjunto y de desarrollo conjunto”, dijo.

86.8 mil mde, el comercio bilateral anual total en 2025

Resaltó que México atraviesa uno de sus mejores momentos, en el que se conduce con dignidad y “confianza de que somos una nación que sabe quienes somos y hacia dónde vamos”.

Mientras que reconoció a la UE por demostrar al mundo que la cooperación para el desarrollo es posible y que ha fijado un ejemplo ante el mundo sobre lo que es una integración económica, diálogo político y la búsqueda de bienestar.

Destacó que México es un socio fundamental para Europa en materia energética, industria farmacéutica y agroindustria, ya que el país cuenta con “ventajas extraordinarias” como su ubicación geográfica, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la fuerza laboral joven y capacitada, así como “un pueblo creativo y trabajador”.

Enfatizó que ante los tiempos complejos que se viven, se debe actuar con mayor cooperación, diálogo y una visión humanista.

“La prosperidad del futuro debe ser compartida o no será duradera. México está listo para seguir consolidándose como un puente entre regiones, culturas y economías; un país abierto al mundo, orgulloso de sus raíces y seguro de su destino. Somos una nación libre, democrática y profundamente humanista”, dijo.

El acuerdo implica la eliminación de aranceles a las exportaciones de productos agroalimentarios provenientes de México, por lo que se estima un ahorro de 100 millones de euros al año para los productores de nuestro país.

También se celebró la colaboración entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la UE, incluyendo a través de la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de reforzar el sistema regulatorio de medicamentos y vacunas de México, de conformidad con los más altos estándares internacionales.

Von der Leyen consideró que el encuentro permitirá abordar problemas como la seguridad y la migración de una manera más amplia y, sobre todo, reforzar la cooperación para combatir las causas fundamentales, por medio de la puesta en marcha del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración.

En un contexto de adversidades internacionales y los conflictos geopolíticos que se enfrentan, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que esto resalta la importancia de la asociación de las dos regiones bajo condiciones de comercio justo, prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas.

“Con nuestro acuerdo global modernizado, estamos mejor preparados para afrontar juntos los desafíos de nuestro tiempo, y nos vamos a permitir a profundizar nuestro diálogo político y la cooperación en áreas clave para nuestros ciudadanos, como son la seguridad, el medio ambiente, la transición verde y digital, la innovación y la defensa de los derechos humanos”, externó.

Otro elemento que destacó fue la colaboración contra el crimen organizado, en la cual sostuvo que la UE “apoya los grandes esfuerzos del Gobierno mexicano(…) que debe hacerse siempre respetando la soberanía y la integridad territorial de los estados en el marco del Estado de derecho”.

Aseguró que se comparte el compromiso por preservar un orden mundial basado en el derecho internacional y el multilateralismo, y dijo coincidir en que es necesario contar con una ONU fuerte y eficaz, marco en el que sugirió trabajar en una reforma a dicho órgano internacional.

“La Unión Europea seguirá reclamando el respeto al derecho internacional en todos los lugares y por igual. Valoramos el papel de México como socio constructivo en estos esfuerzos”, declaró.

Sectores Beneficiados

El impacto del AGM se observará en la reducción de los costos de transacción y en la simplificación logística.

1. Agroindustria de alto valor: El 86% de las exportaciones agrícolas quedarán exentas de arancel. Con una participación menor al 1% en el mercado europeo, hay una ruta clara para aumentar el valor exportado.

2. Manufactura avanzada y semiconductores. La flexibilización de las reglas de origen y la certidumbre en normas favorecerán la localización en sectores como el automotriz, electromovilidad y dispositivos médicos.

3. Servicios, infraestructura digital y compras públicas. Abre la puerta a licitaciones gubernamentales de la UE para empresas mexicanas y facilita el comercio electrónico y servicios empresariales.

Acuerdo con la UE dará certidumbre por 40 años

Por Yulia Bonilla

EL TITULAR de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, firmaron este viernes el acuerdo de Comercio Interino México-Unión Europea.

Al compartir la renovación entre ambas regiones, el funcionario mexicano aseguró que esto significará mayor certidumbre, comercio, inversión y oportunidades para las empresas mexicanas y las europeas.

Este acuerdo interino sirve como una medida profesional para que todas las modificaciones y demás cambios convenidos en la firma del Acuerdo Global Modernizado sean aplicables en lo que este es avalado por los congresos de los 27 países europeos para que ya pueda entrar en vigor.

En una conferencia previa, el secretario de Economía aseguró que con esta actualización se asegura una certidumbre que podría extenderse por los próximos 30 y hasta 40 años.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard ı Foto: Cuartoscuro

Enfatizó que una de las conclusiones que se pueden sacar de este acontecimiento, es que finalmente representa un mensaje de certeza a futuras generaciones y el cual se está concretando en medio de un contexto adverso a escala global.

“Entonces es un poco inusual que en una época donde tienes tanta incertidumbre, puedes llegar a un acuerdo para los próximos 30,40 años. Ahora, ¿por qué llegamos a ese acuerdo? Porque sabemos que necesitamos o nos necesitamos mutuamente y que tiene mucho sentido modernizar el acuerdo que ya tuvimos como que fue muy buena experiencia y que es una buena noticia para nuestra economía y nuestro futuro”, declaró.

Resaltó que uno de los beneficios más importantes es la reducción de los aranceles, lo cual abaratará las exportaciones de productos agropecuarios, de manufactura y también de la industria automotriz hacia el continente europeo.

Recordó que el mercado estimado de la UE es de 450 mil millones, por lo que se facilitará en gran medida las negociaciones.

Pactan contra cárteles y crimen trasnacional

Por Tania Gómez

El Gobierno de México y la Unión Europea reforzaron su coordinación en materia de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado tras una reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quienes coincidieron en la necesidad de intensificar las acciones conjuntas contra los cárteles, el tráfico ilícito de drogas y armas, así como las redes criminales que operan a escala global.

El encuentro, que se enmarca en una agenda de diálogo político de alto nivel entre México y el bloque europeo, puso sobre la mesa los desafíos compartidos que enfrentan ambas regiones ante el avance de organizaciones delictivas que operan con ramificaciones en múltiples continentes.

La reunión entre García Harfuch y Kaja Kallas puso de manifiesto el interés compartido de los socios internacionales de México por el poder de fuego y la capacidad logística de los cárteles mexicanos, cuyo campo de acción se extiende desde el trasiego de fentanilo y cocaína hacia Europa hasta las redes de lavado de dinero que atraviesan el sistema financiero internacional.

OMAR GARCÍA Harfuch y Kaja Kallas, en reunión, ayer ı Foto: Especial

A través de sus redes sociales, García Harfuch informó que el encuentro permitió dialogar sobre “los retos compartidos en materia de seguridad” y fortalecer “la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) subrayó que la colaboración con socios estratégicos constituye un eje central de la política de seguridad del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que desde su arranque ha apostado por combinar inteligencia policial con diplomacia de seguridad para desmantelar estructuras criminales que trascienden las fronteras nacionales.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global”, señaló el funcionario mexicano, en un mensaje que refuerza el perfil internacional de la actual administración en la materia.

Por su parte, Kallas destacó que Europol y las fuerzas del orden mexicanas “están intensificando la cooperación contra el crimen organizado”, al tiempo que reconoció la estrategia de seguridad impulsada por México y el uso de inteligencia policial para enfrentar a los grupos criminales.

“Fue un placer hablar con el ministro de seguridad y protección civil Omar García Harfuch sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la policía orientada por inteligencia”, expresó la diplomática europea, en lo que representa un respaldo implícito al modelo de seguridad que México ha implementado en los últimos meses y que combina análisis de inteligencia con operaciones policiales de alto impacto.

Kallas subrayó además que “la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación internacional frente a las organizaciones criminales transnacionales.

La Alta Representante, quien además funge como vicepresidenta de la Comisión Europea, ha convertido la seguridad global y el combate al crimen organizado transnacional en una prioridad de la agenda exterior de la UE, particularmente en su relación con Latam, región que atraviesa una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que ha comenzado a desbordarse hacia ciudades europeas.