¿Cuándo abren la plataforma de postulación Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

El Programa para el Bienestar Jóvenes Construyendo el Futuro está destinado a brindar apoyo a las personas de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran estudiando ni trabajando.

Este apoyo se brinda por medio de capacitaciones que se dan en uno de los Centros de Trabajo afiliados a Jóvenes Construyendo el futuro por hasta doce meses, en el que además del apoyo económico también se obtiene una constancia de lo aprendido.

Jóvenes Construyendo el Futuro brinda un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos a los aprendices, quienes también reciben seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

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Además, quienes no acudieron a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar aún pueden consultar los avisos dentro de la plataforma digital para poder conocer las nuevas fecges y sedes en las que se realizará la entrega.

Fecha de postulaciones Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Con Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad cuentan con la oportunidad de obtener capacitación en empresas, talleres, tiendas, negocios u otras unidades económicas.

Quienes quieran formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán realizar su postulación a partir del próximo lunes 1 de junio en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Las aperturas de postulaciones para de las y los aspirantes a los centros de trabajo para recibir capacitación del próximo 1 de junio está focalizada, por lo que se dará prioridad a las juventudes de mayor vulnerabilidad.

Una vez que se encuentre disponible la apertura de postulaciones se podrá ingresar al mapa de focalización para saber si el municipio en el que resides se encuentra abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta.

Cuando se realice la postulación, debes contactar al centro de trabajo para poder agendar un primer encuentro con ellos. El centro de trabajo cuenta con 4 días naturales para aceptarte o declinarte.

En caso de no ser aceptado o declinado el Programa liberará tu postulación de manera automática para que puedas ecoger otro centro de trabajo, dependiendo de la disponibilidad que exista en tu municipio.

Los municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, y los grupos históricamente discriminados son los grupos prioritarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

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