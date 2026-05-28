Las elecciones se deciden en México, sin presiones extranjeras: Ulises Mejía Haro

El diputado federal Ulises Mejía Haro respaldó la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que incorpora de manera expresa la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones y de votación recibida en casilla, al considerar que se trata de una medida necesaria para proteger la soberanía nacional y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

El legislador zacatecano señaló que México ha construido durante décadas instituciones electorales sólidas y confiables, por lo que corresponde al Poder Legislativo actualizar el marco jurídico para responder a los nuevos desafíos que enfrenta la democracia en el mundo, particularmente aquellos relacionados con la injerencia extranjera, la manipulación digital, el financiamiento externo indebido y las campañas de desinformación.

“Las decisiones sobre el futuro de México deben tomarlas exclusivamente las y los mexicanos. Ningún gobierno extranjero, organización internacional, grupo de presión o interés ajeno a nuestro país debe tener la posibilidad de influir en la voluntad popular ni alterar la equidad de una contienda electoral”, afirmó.

Ulises Mejía Haro destacó que la reforma no limita libertades ni restringe la participación democrática, sino que establece reglas claras para proteger la autenticidad del sufragio y garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones de legalidad, imparcialidad y plena independencia.

Explicó que la reforma armoniza la legislación secundaria con el mandato constitucional de defensa de la soberanía nacional y dota a las autoridades electorales y jurisdiccionales de herramientas más precisas para investigar, sancionar y resolver posibles casos de intervención extranjera que pudieran afectar el desarrollo de los procesos electorales.

Asimismo, sostuvo que la democracia mexicana debe contar con mecanismos modernos para enfrentar riesgos contemporáneos derivados del uso de tecnologías digitales, redes de desinformación, campañas coordinadas desde el extranjero o esquemas opacos de financiamiento que busquen influir en la decisión de la ciudadanía.

“El voto debe ser libre y exclusivamente producto de la voluntad de nuestro pueblo. Cuando protegemos la soberanía nacional también protegemos el derecho de cada ciudadano a decidir sin presiones externas quién debe gobernar nuestro país”, puntualizó.

El diputado federal añadió que esta reforma contribuye a fortalecer la certeza jurídica, la confianza ciudadana y la legitimidad de los procesos democráticos, garantizando que el acceso al poder público emane únicamente de la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, Ulises Mejía Haro reiteró que desde la Cámara de Diputados continuará impulsando reformas que fortalezcan las instituciones democráticas, defiendan la soberanía nacional y consoliden el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El trabajo legislativo debe anticiparse a los desafíos de nuestro tiempo. Defender nuestra democracia también significa protegerla de cualquier influencia externa que pretenda vulnerar la voluntad del pueblo de México”, concluyó.

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FGR