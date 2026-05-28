Reforma sobre nulidad electoral podría frenarse tras cambios: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el dictamen relacionado con la nulidad de elecciones por intervención extranjera podría ser detenido y reanalizado, luego de las modificaciones realizadas a la reforma constitucional durante la discusión en el pleno de San Lázaro.

Tras casi 26 horas ininterrumpidas de sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora destacó que ya fueron aprobadas dos de las cuatro reformas contempladas en el periodo extraordinario: la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y la iniciativa relacionada con la Comisión para las Candidaturas.

Durante entrevista con medios de comunicación, López Rabadán explicó que aún se mantienen en discusión dos leyes secundarias: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas y la relacionada con las causales de nulidad electoral.

“Es un día histórico en términos de trabajo legislativo. Es la sesión más larga de esta Legislatura y todavía continúa la discusión”, señaló.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva ı Foto: Cuartoscuro

La diputada reconoció que existía un acuerdo previo para votar primero las reformas constitucionales y posteriormente las leyes secundarias; sin embargo, explicó que la Junta de Coordinación Política solicitó modificar el orden del día, situación que abrió la posibilidad de aplazar uno de los dictámenes.

López Rabadán indicó que la reforma sobre nulidad electoral por intervención extranjera fue modificada mediante reservas en el pleno, por lo que consideró “sensato” revisar nuevamente la ley reglamentaria para adecuarla a la nueva redacción constitucional. “Estamos hablando de uno de los temas más importantes en términos políticos y cualquier causal de nulidad debe dar certeza democrática”, sostuvo.

La legisladora también lamentó que no se incluyera dentro de las reformas una causal específica para impedir la intervención del crimen organizado en las campañas y candidaturas.

Aspecto de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

“Dejamos ir una gran oportunidad para dejarle claro al pueblo de México que este Congreso fijaba una posición pública, legal e incluso constitucional, para que el crimen organizado no metiera las manos en las elecciones”, afirmó.

Respecto a los tiempos legislativos, la presidenta de la Mesa Directiva advirtió que cualquier retraso podría impedir que las reformas entren en vigor antes del inicio formal del próximo proceso electoral, debido a los plazos constitucionales que deben cumplirse tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales.

Asimismo, detalló que las dos reformas constitucionales ya aprobadas serán enviadas al Senado de la República para su análisis como cámara revisora.

Finalmente, López Rabadán señaló que los coordinadores parlamentarios continúan negociando si el último dictamen será retirado temporalmente de la discusión y aclaró que, en caso de concretarse el acuerdo, únicamente tres de los cuatro dictámenes previstos en el periodo extraordinario serían remitidos al Senado.

Llevamos más de 25 horas de sesión ininterrumpida en la Cámara de Diputados (iniciamos ayer a las 9:32 a.m.). Se han votado las dos reformas constitucionales propuestas para el periodo extraordinario de sesiones:



Sobre la reforma al Poder Judicial e introducir como causal de… pic.twitter.com/XBsEINpC29 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 28, 2026

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LMCT