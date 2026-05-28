Sheinbaum exige a EU corresponsabilidad en combate al narco; ‘No todo ocurre en México’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los discursos que promueven una posible intervención extranjera en México bajo el argumento de la violencia y el narcotráfico, y sostuvo que el combate a la delincuencia organizada debe asumirse “de los dos lados” de la frontera, al advertir que “no todo ocurre en México”.

En torno a las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respecto a que “van a la guerra contra los cárteles”, Sheinbaum acusó que existe una narrativa que busca responsabilizar únicamente al país de la crisis de seguridad y del tráfico de drogas.

“La declaración del secretario de guerra de Estados Unidos hay que leerla bien”, afirmó, al señalar que la relación bilateral con Washington “está basada en un entendimiento que funciona todos los días”.

No obstante, dejó claro que su gobierno mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de injerencia extranjera. “Frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir”, sostuvo.

🚨🇺🇸“Vamos a la guerra contra los cárteles”, afirma Pete Hegseth en reunión de gabinete con Trump.



El secretario de Guerra de Estados Unidos destacó así la Coalición de las Américas contra los Cárteles. pic.twitter.com/Fc9IkurP4R — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

México es un país independiente, libre y soberano. No somos colonia de nadie. No somos protectorado de nadie Claudia Sheinbaum



Sheinbaum insistió en que la estrategia de seguridad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre ambos países. “Para disminuir la violencia aquí y para evitar que, entre droga a los Estados Unidos, pues hay que trabajar de los dos lados. No solo en México”, expresó.

La presidenta criticó la visión que, dijo, pretende colocar todos los problemas del narcotráfico únicamente del lado mexicano. “No todo ocurre en México. Esta idea de que todo lo malo está aquí, de que aquí hay delincuencia organizada y que todos los problemas están aquí”, reprochó.

En ese contexto, defendió los resultados de su administración en materia de seguridad y destacó la reducción de homicidios reportada recientemente. “Tenemos una estrategia de construcción de la paz y de seguridad en el país que va dando resultados”, afirmó, luego de cuestionar a quienes minimizan la disminución de 49 por ciento en homicidios.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo una declaración, donde aseguró que su país irá contra los cárteles, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el ataque no va directo a México. #EstadosUnidos #México #Ataque #PeteHegseth pic.twitter.com/jxKAMnIWOE — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 28, 2026

Sheinbaum también subrayó que Estados Unidos debe asumir su parte en la crisis del fentanilo y el tráfico de armas. Señaló que el consumo de opioides en ese país “no fue provocado por el tráfico de drogas, sino por el consumo excesivo de un medicamento que tenía opioides”, lo que generó una fuerte dependencia entre la población estadounidense.

Asimismo, recordó que las armas que fortalecen a los grupos criminales en México provienen del vecino país del norte. “Ellos tienen que ayudarnos también a que disminuya el tráfico de armas”, dijo. “¿Quién vende la droga allá? ¿A dónde va el dinero de la venta de droga allá? Entonces es un problema de los dos lados”.

La mandataria reivindicó además la defensa histórica de la soberanía mexicana y recordó episodios como la invasión estadounidense del siglo XIX y la intervención francesa. “México es un país grandioso y la soberanía es algo que todas y todos los mexicanos debemos defender”, sostuvo.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que la colaboración con Estados Unidos continuará, pero siempre “en el marco del respeto a nuestro territorio y de la soberanía nacional”.

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LMCT