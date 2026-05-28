CNTE realiza protesta en Circuito Interior; cierra ambos sentidos de la vialidad

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan este jueves Circuito Interior, provocando severas afectaciones viales y cortes a la circulación.

La protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se da en los sentidos de la vialidad, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

La acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha generado congestionamiento vehicular en la zona, por lo que autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas.

#PrecauciónVial | Bloqueo en ambos sentidos de Circuito Interior a la altura de Av. Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Periférico, Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/8qNMiEiHnI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 28, 2026

Los inconformes buscan presionar a las autoridades para que sus compañeros en Oaxaca entren a una mesa de diálogo y demandar justicia.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un pronunciamiento en la Puerta de los Leones, en inmediaciones de la Estela de Luz y después caminaron hacia Circuito para cerrar el paso a los vehículos.

Algunos de los maestros retiraron infraestructura vial, colocada sobre los confinadores, para bloquear los carriles de la vía.

La movilización también afecta el flujo vehicular sobre Avenida Constituyentes, por lo que las alternativas para transitar de norte a sur son Anillo Periférico y Avenida Insurgentes.

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FGR