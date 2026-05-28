Alfonso Martínez Alcázar acusa a Morena de defender al crimen organizado

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acusó a Morena de defender al crimen organizado y al narcotráfico, al señalar que el partido guinda busca sancionar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el operativo realizado contra un presunto narcolaboratorio.

El edil panista afirmó que Morena emprendió una ofensiva política contra la mandataria estatal, mientras —dijo— protege a personajes señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales.

“Hay un partido que defiende al crimen organizado y al narcotráfico, y ese partido se llama Morena, porque lo que están sancionando es a una gobernadora que destruyó un narcolaboratorio”, expresó Martínez Alcázar.

Las declaraciones del alcalde ocurren en medio del choque político entre Morena y el PAN por el caso de Maru Campos, luego de que legisladores morenistas impulsaran una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua.

Martínez Alcázar sostuvo que Morena pretende castigar a Campos por acciones emprendidas contra el crimen organizado, pero evita actuar con el mismo rigor frente a políticos que, aseguró, han sido señalados por autoridades estadounidenses y por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Y, por otro lado, están defendiendo a narcopolíticos que han sido señalados por Estados Unidos y por la DEA”, declaró en referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El alcalde de Morelia afirmó que la ciudadanía identifica cada vez más presuntos vínculos entre gobiernos emanados de Morena y grupos criminales.

“Esto está evidente y la gente ya lo sabe. Cada vez lo ve más la ciudadanía. Cada vez la gente ve más pruebas de que hay narcogobiernos vinculados con Morena”, afirmó Alfonso Martínez Alcázar.

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FGR