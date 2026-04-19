PAN perfila a Alfonso Martínez para gubernatura de Michoacán en 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a perfilar al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como uno de sus posibles candidatos a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, tras designarlo como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia.

El dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, hizo el anuncio y destacó la trayectoria del edil, a quien presentó como un perfil con respaldo ciudadano rumbo a la próxima contienda estatal.

“Es un mexicano, un michoacano, en quien miles de personas creen”, afirmó el líder panista durante el evento en la que se dio a conocer el nombramiento.

Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. ı Foto: Facebook, @AlfonsoMtz.Mx

De acuerdo con el PAN, el encargo contempla la construcción de una agenda estatal enfocada en seguridad, desarrollo económico y bienestar social, temas que, aseguró, son prioritarios para atender las principales demandas de la población en Michoacán.

La dirigencia nacional indicó que el perfil del alcalde de Morelia permitirá impulsar un proyecto con visión de largo plazo, basado en su experiencia en el servicio público y en la generación de resultados.

Como parte de la estrategia, el PAN adelantó que se fortalecerá el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía, además de la construcción de consensos internos, con miras a consolidar una candidatura competitiva en la entidad.

PAN abre la puerta a Grecia Quiroz

El pasado 16 de abril, Jorge Romero sugirió que el PAN podría abrir la puerta a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, a la candidatura por la gubernatura de Michoacán.

“No tenemos las puertas cerradas para nadie”, declaró el líder panista durante una conferencia de prensa desde la capital michoacana. “Las tenemos completamente abiertas para todos, y por supuesto que ella es un liderazgo de Michoacán, de Uruapan, que por supuesto es con quien queremos platicar”, según él, para “ver en cuánto pudiéramos coincidir”.

Grecia Quiroz, el pasado 7 de noviembre, en una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, dijo, porque aseguró que existe una “hiper coincidencia” entre el proyecto político del PAN y la alcaldesa, particularmente en que la llamada Cuarta Transformación “es un fraude”.

“Me parece que ella ha sido clara, tenemos una clara coincidencia en que la 4T es un fraude, es una estafa. Es una ‘hiper coincidencia’ entre ella y nosotros”, señaló Romero Herrera.

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cehr