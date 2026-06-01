La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos: Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó que el combate contra las organizaciones del narcotráfico debería unir a las naciones en lugar de dividirlas.

Mediante una declaración emitida este lunes a través de redes sociales, el diplomático estadounidense advirtió que transformar el problema de la inseguridad en una disputa de carácter político únicamente es una oportunidad perdida de fortalecer la cooperación entre naciones.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, escribió.

El mensaje del enviado de Washington se produce en un marco de notables fricciones diplomáticas, como la intervención de elementos de la CIA en movilizaciones tácticas dentro del estado de Chihuahua, así como las órdenes de aprehensión y peticiones de extradición emitidas hacia una decena de servidores públicos mexicanos.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

El diplomático estadounidense aseguró de forma contundente: “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”.

Asimismo, argumentó que las sociedades civiles de las dos naciones “merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”.

Esta postura se da luego de los dichos de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el pasado domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para blindar la autonomía del territorio nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencias extranjeras.

Ante miles de simpatizantes, Sheinbaum exhortó a iniciar asambleas informativas en espacios públicos y brigadas de concientización a partir de la siguiente semana. En contraparte, la delegación diplomática liderada por Johnson insiste en que los cárteles constituyen un peligro mutuo que solo se podrá neutralizar mediante la consolidación de estrategias operativas compartidas.

LA MANDATARIA Claudia Sheinbaum, ayer, en su discurso desde el Monumento a la Revolución ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT