Sheinbaum cuestiona intenciones de EU al pedir investigación de mexicanos; quieren posicionarse electoralmente, sugiere

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la solicitud de Estados Unidos para iniciar investigaciones contra funcionarios mexicanos, así como otras acciones en cooperación bilateral, y cuestionó si esto refleja una intención genuina de este país por colaborar o solo busca ganar popularidad para sus líderes.

Durante el mensaje por los dos años de su triunfo electoral, desde el Monumento a la Revolución, la presidenta se refirió a las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y la consecuente solicitud de extradición.

Claudia Sheinbaum expuso logros alcanzados en 20 meses de gobierno. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

A propósito, Sheinbaum Pardo dijo que “un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, y cuestionó si, en realidad, hay una intención genuina de colaborar o solo de que los líderes estadounidenses “de ultraderecha” se posicionen rumbo a las elecciones intermedias que este año se celebran en su país.

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“¿Es realmente un interés legítimo y genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?”, dijo la presidenta.

Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

“¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, abundó.

Por lo anterior, la presidenta hizo un llamado al pueblo de México a “no irnos con la finta”, y no creer que cuando Estados Unidos señala culpables es un intento genuino de colaborar, pues, acusó, es más bien un intento de injerencia.

Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se permitirá ningún tipo de injerencia extranjera. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Por eso llamo la atención del pueblo de México: cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, dijo la presidenta.

“Y México, que se oiga claro, no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, abundó.

Claudia Sheinbaum agradeció la confianza de quienes, hace dos años, votaron por construir el Segundo Piso de la Transformación. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Sheinbaum Pardo recordó que, a lo largo de la historia, la injerencia extranjera se traduce en la pérdida de libertades para los pueblos, por lo que hizo un llamado a no permitirla y defender la soberanía.

“Primero vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas extranjeras se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, concluyó la mandataria federal.

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